Nič ni delovalo

Včeraj ste lahko na straneh kronike prebrali zgodbo o pobeglem vlaku, ki je v hrvaški Istri oddrvel s postaje v Vodnjanu, pospeševal skozi Galižano, drvel skozi postajo v Pulju in skupaj s štirimi potniki, sprevodnikom ter strojevodjo končal tik pred morjem. Zaustavil ga je parkirani kombi lokalnega veslaškega društva. Neverjetno, a vse se je končalo zgolj z uničenim kombijem in razbitim vlakom. Preiskava nenavadnega dogodka je pokazala, da so na prastarem vlaku odpovedale zavore, hupa ni delovala, pokvarjeni pa so bili tudi mehanični zaustavljalci pobeglih vlakov na puljski železniški postaji.