Od konca decembra je Kalifornijo zajel niz neurij z močnim dežjem in snegom, zaradi česar je več tisoč ljudi ostalo brez elektrike, ceste so bile poplavljene, hudourniki so odnašali drevesa in električne daljnovode ter avtomobile in hiše.

Ponedeljkovo neurje je bilo v primerjavi s prejšnjimi nekoliko šibkejše, vendar so razmere še vedno nevarne.

Osrednji obalni del Kalifornije bo v četrtek obiskal predsednik ZDA Joe Biden, ki se bo pogovoril z reševalci ter državnimi in lokalnimi uradniki in jim zagotovil zvezno pomoč.

Sonce je v ponedeljek le posijalo v San Franciscu, kjer je od 1. oktobra lani padlo več dežja, kot ga običajno pade v enem letu.

Na drugi strani zaliva v Berkeleyju pa so v ponedeljek zaradi zemeljskega plazu evakuirali prebivalce iz desetih hiš.

V okrožju Monterey je narasla reka Salinas konec tedna poplavila kmetijske površine, uradniki pa so v ponedeljek sporočili, da reka še vedno narašča.

Na vzhodu so še vedno veljala opozorila pred poplavami v okrožju Merced, ki ga je v soboto obiskal guverner Gavin Newsom. V ponedeljek je podpisal izvršni ukaz za dodatno državno pomoč prizadetim skupnostim.

Na jugu Kalifornije je v Los Angelesu sijalo sonce, vendar pa so ceste v hribih blizu mesta ostale neprevozne zaradi zemeljskih plazov in hudournikov.

V gorovju Sierra Nevada pa je od petka do ponedeljka padlo do 126 centimetrov snega.