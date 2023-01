Namesto v Planici, kjer imajo nekaj tehničnih težav, je slovenska reprezentanca v smučarskih skokih zadnji trening pred jutrišnjim odhodom v Saporo na Japonskem, kjer bodo od petka do nedelje tri tekme za svetovni pokal, opravila v lepo urejenem fitnesu pod sicer zastarelo tribuno stadiona v Kranju. Glavno besedo med vadbo, v kateri je bilo največ dvigovanja uteži in spektakularnega preskakovanja zaprek, je imel priznani kondicijski trener Matjaž Polak. »Čeprav smo ostali brez treninga skokov, ni panike, saj je bolj pomembna regeneracija. Doslej smo imeli dovolj skokov,« je pojasnil glavni trener slovenske reprezentance Robert Hrgota.

Zajc je lani po slabem začetku osvojil štiri kolajne

Strokovni štab išče pot, da bi se poleg Laniška tudi ostali Slovenci začeli uvrščati med najboljših deset, kot jim je že uspelo na zadnji tekmi novoletne turneje v Bischofshofnu. Največ se ukvarjajo s Timijem Zajcem, ki na tekmah ne prikaže takšnih skokov kot na treningih, kjer je povsem enakovreden Anžetu Lanišku. »Če bi imeli preprost odgovor, bi vse rešili že decembra. V skokih ne moreš ničesar izsiliti, ampak moraš delati potrpežljivo in spoštovati dogovore. Tudi lani ni začel najbolje, pa je domov odnesel štiri kolajne z velikih tekmovanj. Verjamem, da se bodo tudi pri njem stvari poklopile že na Japonskem,« je optimist Hrgota. Na Japonsko odhaja s standardno ekipo šestih tekmovalcev, v Saporu pa ga bo pričakal Žak Mogel, ki je minuli konec tedna na otoku Hokaido tekmoval v celinskem pokalu in na eni od tekem zasedel tretje mesto.

Anže Lanišek se je z uspehi izstrelil med največje zvezdnike v karavani, kar je vidno po tekmah v tujini, ko si vzame čas za avtograme in fotografiranje, čeprav ga je v Zakopanah zelo zeblo, saj je začel pihati močan veter. »Navijači plačajo vstopnico, so glasni, nas podpirajo in naredijo neverjetno vzdušje, kot je bilo v Zakopanah, zato je logično, da se jim oddolžim,« je razložil Anže Lanišek. Prepoznavnost mu raste tudi doma, saj ga ljudje ustavijo tudi, ko nakupuje v trgovini, da z njimi poklepeta in se fotografira. Finalni skok v nedeljo v Zakopanah je bil eden najboljših v sezoni, čeprav je imel veliko vetra v hrbet. »Najbolj vesel sem, da sem po prvem skoku v nedeljo, ki ni bil popoln, ostal miren. V preteklosti sem se razjezil in izgubil zbranost, zdaj je drugače. Že vso sezono so moji skoki konstantni,« je razlagal Lanišek, ki pogosto poudari, da je za uspehe zaslužna podpora ekipe in domačih.

Lanišek se prepusti razvajanju v krogu družine

»Treba se je brzdati, ko pridejo misli o rumeni majici in zmagah. Pri tem mi že pet, šest let pomaga terapevtka. S klubskim trenerjem v SSK Mengeš Alešem Selakom ne sodelujeva glede tehnike, vendar mi je v življenju kot drugi oče. Veliko je naredil zame, slišiva se po vsaki tekmi. Nedavno sem bil pri njem na obisku in sem mu predlagal nekaj stvari za njegove tekmovalce v klubu, čeprav jih nisem videl skakati, a se mi kdaj utrne kakšna misel. Imava lep odnos,« je povedal 26-letni Lanišek. Danes je priznal, da ga je po novoletni turneji načela utrujenost in je potreboval nekaj dni, da si je povrnil moči. Najlažje to naredi v krogu družine, kjer se predvsem prepusti razvajanju. Čeprav ni ljubitelj sušija, se zelo veseli obiska Japonske in tekem v Saporu, kjer skakalnica omogoča že male polete. Na Okurajami je uradno skočil že 146 metrov, neuradno pa so mnogi videli, da je pristal pri 150 metrih.

Timi Zajc je glede na prikazano na treningih v dobri formi, a ima težave z realizacijo na tekmi. Po skromnem nastopu v Zakopanah izgovorov ni iskal v zahrbtnem vetru, ampak predvsem v lastnih napakah. »Tudi drugi so imeli težke razmere, pa so bili v finalu. Ko mi ne gre, je vse narobe. Tudi lani je bilo podobno do olimpijskih iger, potem pa se mi je v Pekingu odprlo. Boljše je, da se mi vse poklopi na veliki tekmi, kot če bi bilo dobro povsod, pa nato neuspeh na vrhuncu zime. Bil sem že veliko slabši, kot sem trenutno, zato moram le vztrajati,« je pojasnil Timi Zajc. Veseli se nastopa v Saporu, kjer je prvič v karieri stal na stopničkah, še bolj pa preizkušenj s poleti na letalnici Kulm.

Lovro Kos je potolažil Roka Masleta

Lovro Kos, tihi fant v slovenski reprezentanci, ocenjuje, da je sezona boljša, kot je kazalo po treningih jeseni in prvih tekmah. Na novoletni turneji je tako kot lani naredil vseh osem skokov, kar je letos uspelo le 17 tekmovalcem. »Sem v ritmu, ki mi je všeč. Štirje tekmovalci, Lanišek, Granerud, Kubacki in Kraft, letos zelo izstopajo, ostali precej zaostajamo,« je bil po tradiciji jedrnat Lovro Kos, ki je imel v Zakopanah družbo klubskega tovariša iz SSK Ilirija Ljubljana Roka Masleta. »Potem ko je ob debiju v svetovnem pokalu za eno mesto zgrešil nastop v finalu, je bil malo razočaram, a sem mu rekel, da sem bil sam na prvi tekmi 54. in da ni nobenega razloga, da se sekira. Med vožnjo domov je bilo malo potrt, a bo še dobil priložnost,« je dodal Kos, ki bo prvič tekmoval na Japonskem. Priznal je, da že čuti pritisk in strahospoštovanje pred prvimi poleti na Kulmu.