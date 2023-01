Med svetniki, ki so podpisali zahtevo za sklic izredne seje, pa ni dveh svetnikov SD, ki sta se po Jankovićevih besedah podpisu odrekla, ker so med 13 točkami tudi take, ki presegajo kompetence mestne občine in jih mora urediti država ter ker zagovarjajo javno zdravstvo, tega pa v teh sklepih ne zasledijo.

Dejal je, da je zanimivo, da se rešitve nanašajo le na Zdravstveni dom Ljubljana, čeprav so v Ljubljani trije zdravstveni domovi, poleg ZD Ljubljana še Železniški zdravstveni dom in Zdravstveni dom za študente.

Janković je ob tem povedal, da se bodo v tem tednu sestali s sedmimi zdravniki, s katerimi se bodo pogovarjali o neprofitnih stanovanjih, ki jih lahko zagotovi mestna občina. Spet pa je poudaril, da je sicer naloga mestne občine, da zgradi ustrezno infrastrukturo.

»Vse, kar se dogaja v zdravstvenem domu Ljubljana, je moja odgovornost,« pa je dejala direktorica ZD Ljubljana Antonija Poplas Susič. Dodala je, da so odnosi, vzdušja, razvoj, novosti, implementacija domena direktorja in ožjega vodstva. Njena naloga pa je obdržati zdravstveni dom v čim boljši kondiciji s kadrom in resursi. V letošnjem letu sicer specializacijo družinske medicine konča 29 specializantov.

Dejala je, da imajo v ZD Ljubljana 121 zdravnikov, a vsi ne opredeljujejo svojih bolnikov. »Govori se, da je izrazito slabo stanje v Ljubljani,« je opozorila in dodala, da pravzaprav v Ljubljani ne manjka nič večji delež zdravnikov kot drugod. Poleg tega v velikih in centralnih enotah, kot so Center, Bežigrad, Vič, Črnuče, Šentvid in Moste trenutno ne zaznavajo pomanjkanja zdravnikov.

Zdravnikov, ki lahko opredeljujejo, je trenutno zaposlenih 90, a vsi niso zaposleni za polni delovni čas. Manjka jih 10. Po drugih pogodbah je zaposlenih devet zdravnikov, ostali pa so sobni zdravniki.

V ZD Ljubljana se obeta nekaj novih zaposlitev, in sicer po en zdravnik za enote Bežigrad, Šiška in Polje, v Rakovniku pa se obeta dodatnega pol programa ambulante družinske medicine. Direktorica je pojasnila, da še nimajo sklenjenih pogodb, so pa to zdravniki, ki jih iščejo na individualni ravni in so z ZD Ljubljana že sodelovali.

Janković je povedal še, da je stanje v regiji povzročilo neravnovesje plačnih razredov in dežurstev med zdravstvenimi domovi in koncesionarji. S tem se je strinjala tudi Poplas Susič. »Resnično se morajo pogoji dela pri koncesionarjih in v javnih zavodih spraviti na isti imenovalec, tukaj javni zavodi res nismo konkurenčni,« meni.

Na novinarsko vprašanje o upravnem nadzoru v ZD Ljubljana pa je Poplas Susič dejala, da vsak nadzor jemljejo kot dodano vrednost, da lahko kakršenkoli proces izboljšajo. »Minister ima suvereno pravico in nenazadnje tudi dolžnost, da skrbi za ta področja,« je povedala in dodala, da so v ponedeljek ministrstvu dostavili »ogromno gradiva«.

Na očitke, da je za stanje zdravstva v Ljubljani kriva sama, pa je odgovorila, da te »na koncu pokažejo in te profilirajo rezultati, ne pa kazanje s prstom na enega, drugega ali pa tretjega«. Dejala je še, da je v teh časih pomembno, da si zaupamo in sodelujemo.