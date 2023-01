Poslovodstvi na čelu z direktorjem Ljubljanskih mlekarn Tomažem Žnidaričem in predsednikom poslovodstva Mercatorja Tomislavom Čizmićem sta potrdili, da sta družbi pomembna poslovna partnerja. »Sklep delovnega srečanja je bil, da bosta našli rešitve, ki bodo njunim skupnim kupcem zagotovile nemoteno in konkurenčno ponudbo izdelkov,« so zapisali v skupni izjavi za javnost.

V Ljubljanskih mlekarnah so kot razlog za nedavno zaustavitev dobave izdelkov Mercatorju navedli nesoglasje okrog cene. »Partner ni sprejel v začetku novembra napovedanega dviga veleprodajnih cen, ceno izdelka na polici pa je kljub temu dvignil,« so njihove navedbe pred dnevi povzeli na portalu N1. Ob tem so v družbi dodali, da »verjamejo, da bodo dosegli dogovor,« in da bodo do takrat njihovi izdelki na voljo pri vseh ostalih trgovcih.

V Mercatorju pa so za STA v ponedeljek pojasnili, da jim je francoska multinacionalka Lactalis, pod okrilje katere sodijo Ljubljanske mlekarne, v zadnjem letu poslala 20 različnih cenikov oz. zahtevkov za dvig cen svojih izdelkov, pri čemer so povišanja cen dosegala rasti tudi do 74 odstotkov na letni ravni.

»Vse zahtevke so vedno podkrepili tudi z grožnjo o zaustavitvi dobave blaga,« so izpostavili. Za zadnjega so v Mercatorju ocenili, da je povišanje neutemeljeno, in sicer zaradi umirjanja oz. padanja cen osnovne surovine in ker noben drug proizvajalec mlečnih izdelkov v Sloveniji ni napovedal oz. zahteval povišanja cen.

Kot so dodali, so sprejeli 19 Lactalisovih zahtevkov, pri čemer pa vseh niso neposredno prenašali v povišanje maloprodajnih cen, ker so želeli zagotavljati dostopnost izdelkov in vzdrževati konkurenčne cene za kupce. »Mercator je zato lansko leto pomembno zmanjševal svojo maržo in na maloprodajne cene ni prenesel kar 19,6 odstotka zahtev za višanje cene,« so poudarili.

Zatrdili so, da Lactalis po prekinitvi dobave ni želel ali poskušal doseči dogovora, ter da Lactalisove poteze v zadnjem času »bistveno odstopajo od dolgoletnih uveljavljenih, strokovnih in tržnih zakonitosti, ki veljajo v poslovnem okolju«.

Ob tem so zagotovili, da so izvedli vrsto ukrepov, da bodo v najkrajšem času svojim kupcem zagotovili tudi izdelke Ljubljanskih mlekarn po konkurenčnih cenah, ter se vprašali, ali je Lactalisovo ravnanje glede na to, da imajo Ljubljanske mlekarne prevladujoč položaj na slovenskem trgu, skladno s slovensko zakonodajo.