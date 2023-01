Od schengna do schengna

Bila je nedelja, 1. januarja. Vozil sem se proti mejnemu prehodu Jelšane. To so trenutki, ki se jih ne sme zamuditi. Vem, da me bo čez desetletja Boris Dežulović srepo pogledal in potisnil kozjo bradico proti meni. »No, kje si bil 1. januarja 2023?«