Italijansko smučišče Alta Badia je iz prestolnice oddaljeno dobre štiri ure vožnje, najboljša pot je skozi predor Karavanke in potem mimo krajev Lienz in Bruneck. Drugi se odločijo za pot po južni strani mimo Nove Gorice in po avtocesti do Belluna ter nato mimo smučišča Civetta proti Arabbi in še čez prelaz Campolongo do Alta Badie. Morda bo nekaj manj kilometrov, a bo zaradi zavite ceste in prelazov pot dolga skoraj pet ur.

70 kilometrov modrih prog

A ko ste enkrat na cilju, vam ne bo žal, saj gre za smučišče, ki je zaradi številnih modrih prog primerno za otroke in tiste, ki si želijo uživati na širokih in ne prestrmih progah. Kar 70 kilometrov modrih prog imajo, zato nikar ne pričakujte, da se jih boste naveličali že prvi dan. Največ družinam primernih prog je nad krajem La Villa in San Cassiano. Kabinska žičnica vas v samo nekaj minutah pripelje na 2000 metrov nadmorske višine in tam lahko potem uživate v smučanju. Za otroke so zelo primerne tudi proge na delu smučišča Colfosco, ki leži na poti od Corvare do Val Gardene.

Boljši in zahtevnejši smučarji bodo svoj užitek našli na 52 kilometrih rdečih in 8 kilometrih črnih prog, med katerimi je najbolj znana smučarska proga Gran Risa, kjer vsako leto okoli 20. decembra poteka tudi moški veleslalom za svetovni pokal. Na začetku proge imate startno hišico, tako da se boste počutili kot pravi tekmovalci. S smučarskih prog in številnih razglednih ploščadi boste ob sončnem vremenu imeli prekrasen pogled na gore v okolici. Ena najlepših razglednih točk je prav na vrhu kabinske žičnice Boe (Corvara), kjer je tudi restavracija Piz Boe Alpine Lounge, oziroma še malce višje, če boste šli s sedežnico Vallon do nadmorske višine 2550 metrov. V zadnjih letih so na smučišču Alta Badia prenovili kar neka žičniških naprav, postavili so desetsedežno kabinsko žičnico La Crusc 2, osemsedežnico Costoratta, šestsedežnico La Brancia, letos pa še osemsedežnico Sodlisia v Colfoscu.

Vse do ledenika Marmolada

Na smučišču je tudi veliko atrakcij za otroke – urejeni so tekmovalna veleslalomska proga z merjenjem časa, snežni park s skakalnicami, otroški snežni park z igrali in progo za smučarski kros, smukaška proga z merjenem hitrosti. Če iščete izzive, potem se podajte na enodnevni izlet na smučeh okoli pogorja Sella. Na Sella Ronda vas čaka 42 kilometrov uživanja, od tega je 26 kilometrov smučanja, preostalo pa je potovanje z žičnicami. Krog Sella Ronda je primeren tudi za družinsko smučanje, ki vam bo ob malce uživanja in postanku v eni od številnih koč na smučišču vzelo okoli pet ur smučanja. Če bo vaše izhodišče v Alta Badii, se vaša pot lahko prične pri kabinski žičnici Boe v Corvari, kjer se odločite, ali boste šli po oranžni poti v smeri urinega kazalca proti Arabbi ali po zeleni poti v nasprotni smeri proti delu smučišča Colfosco in potem proti Val Gardeni. Če sodite med boljše smučarje, potem lahko narediti še dodatno pot do smučišča na ledeniku Marmolada, kjer vas bo gondola pripeljala vse do nadmorske višine 3250 metrov, od koder boste potem lahko smučali v dolino in se prek prelaza Padon vrnili v Arabbo.

Ker smučarsko območje Alta Badia - Corvara v svojo zgodbo vključuje tudi smučarske proge v krajih Colfosco in San Cassiano, povsod velja enotna smučarska vozovnica, ki je nekaj evrov cenejša od smučarske vozovnice Dolomiti Superski. Ta omogoča smučanje na kar 16 smučiščih v Dolomitih in skupno 1200 kilometrih smučarskih prog. Za smučarsko vozovnico na smučišču Alta Badia - Corvara boste v glavni sezoni odšteli 68 evrov za odraslega, 61 evrov za seniorja, za otroka od 8. do 16. leta pa 48 evrov. S spletnim nakupom (www.altabadia.org) bo vozovnica nekaj evrov cenejša.

Alta Badia z okolico ponuja številne možnosti prenočevanja, od najboljših hotelov do penzionov in prijetnih apartmajev. Odločite se lahko za spanje tik ob smučišču, kar je seveda malce dražje, ali pa malce dlje od žičnic. Za iskanje namestitve je najbolje preveriti lokalni rezervacijski sistem www.suedtirol.info/en/accommodation.