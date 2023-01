Erika Lojk, direktorica Zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, je povedala, da jih zelo veseli, ker je novost vzbudila izjemno pozornost. Pravzaprav gre za prvo konkretno obliko sodelovanja. Do zdaj so imeli že kar nekaj srečanj, izmenjav izkušenj, delavnic in različne oblike izobraževanja, tokrat pa gre za prvi primer skupnega konkretnega produkta. Zamisel je pravzaprav logičen rezultat dosedanjega sodelovanja in se je izoblikovala v obeh goriških občinah, mestni občini Nova Gorica in občini Gorica, turističnih združenjih z obeh strani meje, Javnem zavodu za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina in PromoTurismoFGV ter EZTS-GO in GO! 2025.

Močno presežena pričakovanja

Prvi poskusni vožnji so imeli v drugi polovici zadnjega meseca v prejšnjem letu. Vsa pričakovanja so bila ne le uresničena, ampak presežena. Vsa mesta za krožno vožnjo z manjšim avtobusom so bila v trenutku, ko so objavili novost, zasedena, prijavili pa so se prebivalci obeh Goric. Direktorica Erika Lojk je povedala: »Pokazalo se je, da si želi lokalno prebivalstvo bolje spoznati svoje okolje, saj pogosto opazimo, da domačini zelo slabo ali niti ne poznajo zanimivih točk in znamenitosti svojega kraja in okolice. Krožne avtobusne vožnje so oziroma bodo v prihodnje namenjene predvsem turistom, obiskovalcem.«

Turistična vodnika in vodenje v dveh jezikih

Tudi ta mesec sta avtobusna prevoznika z obeh strani meje, to je novogoriški Nomago in goriški ATP, skupaj z organizatorji izpeljali krožno vožnjo, ki se je začela na Trgu Evrope v Novi Gorici. Posamezne vožnje se je in se bo lahko udeležilo 28 potnikov, udeležence pa je spremljal tudi turistični vodnik, ki bo s potniki vedno, ko se bodo odpravili na oglede. Pa še to: vodenje je bilo in bo vedno v dveh jezikih, slovenskem in italijanskem.

Direktorica je povedala, da pot minibusa vodi po naslednjih turističnih in kulturnih znamenitostih: Trg Evrope, Park Coronini, Travnik, občinska palača, goriški grad, prehod Rožna Dolina, mimo poslopja, v katerem je edinstvena razstava Na šverc! Tihotapstvo na Goriškem po drugi svetovni vojni, nato Solkanski most, spomenik Edvardu Rusjanu, Bevkov trg, frančiškanski samostan Kostanjevica, od koder sega pogled na Laščakovo vilo na Rafutu, ki bo eno osrednjih prizorišč EPK 2025, in spet Trg Evrope.

Želijo večjo frekvenco minibusov

Erika Lojk je dodala, da si tako v Novi Gorici kot Gorici si želijo, da bi vzpostavili tolikšno frekvenco avtobusov, da bi lahko delovali po načelu hop on-hop off, kar pomeni, da bi lahko obiskovalci sestopili z avtobusa, se na izbrani točki bolje razgledali in nato pot nadaljevali z naslednjim avtobusom, torej, da bi do začetka turistične sezone zagotovili, da bi vozili avtobusi večkrat na dan. Zdaj se namreč med vožnjo, ki traja dve uri in pol, dvakrat ustavijo, a predvsem le zato, da si potniki pretegnejo noge ali uživajo v razgledu. V primeru, da bi avtobusi peljali po omenjeni trasi večkrat na dan, bi se obiskovalec lahko za dlje časa ustavil pri določeni točki ali zanimivosti in se odpeljal naprej.

Poskusne vožnje so bile brezplačne, vendar lahko pričakujemo, da bo na rednih vožnjah avtobus plačljiv. Glede na to, da avtobus zdaj preizkušajo domačini, je treba povedati, da je pomembno, da tovrstno ponudbo vsaj enkrat obiščejo in preizkusijo tudi ljudje, ki živijo v lokalni skupnosti.