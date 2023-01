Koper se na prvi pogled – sploh če se pripeljemo po obvoznici – zdi »le« pristaniško mesto z industrijsko in trgovsko cono na obrobju, a staro mestno jedro ponudi gostu kar nekaj presenečenj. Da bi doživeli pravi utrip enega najstarejših mest v Sloveniji, kjer se je bogata zgodovina začel pisati že v srednji bronasti dobi, smo se med obiskom mesta najprej ustavili pred digitalnim zaslonom, ki stoji pred Taverno (nasproti koprskega mandrača). Prek animacije smo izvedeli nekaj osnovnih podatkov o zgodovinskem razvoju objekta, ki je potekal v treh različnih obdobjih (pred obnovo leta 1935, po obnovi in konec 20. stoletja), obenem pa smo lahko začutili takratni utrip v mestu. Sočasno zaslon služi kot interaktivni zemljevid s poglavitnimi zanimivostmi in znamenitostmi destinacije, kar lahko turistom pomaga ter olajša načrtovanje ogledov in poti.

Sami, tudi zaradi prisotnosti najstnika, smo se odločili, da Koper spoznamo prek interaktivne igre lov na pravico, ki so jo zasnovali v Zavodu za mladino, kulturo in turizem Koper. Kot nam je povedal Peter Žudič iz zavoda, so si želeli na inovativen način popestriti raziskovanje mestnega jedra Kopra in njegovih zanimivosti in znamenitosti. »Digitalna igrica temelji na predpostavki, da so vas ujeli mestni stražarji, ki vas obtožujejo tihotapljenja in utaje davkov. Krivda se preveri s preizkusom v levjih ustih, kjer se igra tudi prične,« pojasni Žudič. Za igro je na voljo omejen čas, v katerem moramo rešiti vse uganke, pomagamo pa si lahko z namigi.

Na poti po ulicah Kopra in z reševanjem ugank smo se trudili dokazati svojo nedolžnost in najti krivca. Le kdo bi si želel svojo pot zaključiti na giljotini? »Pravilna in pravočasna rešitev vseh vprašanj vas reši krute obsodbe. Za nagrado prejmete brezplačen vstop na koprski mestni stolp,« razloži sogovornik.

Sama igrica ustvari enkratno, nepozabno in vznemirljivo doživetje, predvsem pa sodelovanje vseh vpletenih, kar je v družini z najstnikom včasih že misija nemogoče. »Za rešitev ima uporabnik na voljo tri ure, kar je dovolj tudi za poživljajočo kavico in slastno tortico v kateri izmed kavarn ali za kakšen nakup pri lokalnih trgovcih, v manjših in prijaznejših trgovinah, kjer velikokrat obstaja družinska podjetniška tradicija in kjer lahko vsak pričakuje posebno pozornost in bolj osebne odnose,« pred potjo dobimo še nekaj dodatnih namigov in spodbud.

In res, majhne butične trgovine, na katere naletimo med igro, dajejo mestu dušo. Nenazadnje ima Koper bogato zgodovino in tradicijo trgovanja. »Kot nekdanje glavno mesto Istre je bilo naše mesto pomembno trgovsko stičišče, ki je povezovalo Sredozemlje s srednjo Evropo. To tradicijo nadaljujejo in negujejo mestni trgovci še danes,« poduči Žudič in še omeni, da so vstopnice za doživetje oziroma koda za lov na pravico na voljo v TIC v Pretorski palači na osrednjem, Titovem trgu v Kopru.