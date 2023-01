Še v devetdesetih letih obeti za evrovizijsko popevko niso bili najboljši. Lahko se je zdela kot nekaj brez prihodnosti, a dandanašnji časi nudijo drugačen vtis. Vtis, da je ob razpršitvi glasbenopromocijskih kanalov, ki se je medtem zgodila z nastopom in ekspanzijo spleta, vzponom youtuba in tik-toka, kot tudi uplahnitvijo vpliva MTV, evrovizijska popevka postala ali preostala eno zadnjih pribežališč starega televizijskega show business ustroja. Še vedno stoječ grad, v katerega se v teh časih zatekajo celo takšni klativitezi, kot je John Lydon oziroma Johnny Rotten. Nekoč vokalist tistih Sex Pistols, ki so bili na BBC, torej na angleški izpostavi evrovizijskega ustroja, prepovedani, posledično pa je založba A&M, s katero so imeli podpisano pogodbo za malo ploščo, pogodbo prekinila.

Teorija zarote

Zgodba je sicer kompleksnejša. V klub, v katerem so Sex Pistols slavili izid male plošče in v katerem so bili tako ali tako stalni gostje, je na večer proslave vstopil tudi Bob Harris, do katerega je krog okoli skupine, na čelu z menedžerjem Malcolmom McLarnom, že prej zavzel deklarirano sovražno stališče. Ko so ga zaznali v klubu, je k njemu pristopil Sid Vicious, basist zasedbe, in ga vprašal, kdaj jih bo povabil v oddajo oziroma zavrtel njihovo skladbo, a ga je Harris ignoriral, kar je Viciousa navedlo k temu, da je proti njemu vrgel kozarec, ki je poškodoval njegovega kolega, sicer snemalca. Harris, ki je dva dni kasneje proti skupini vložil tožbo, ki je sprožila še vse preostalo, je kasneje dejal: »Bil sem vse, kar je punk generacija prezirala: trideset let star belec srednjega razreda, sin policista, z dolgimi lasmi in brado, bivši hipi, ljubitelj stadionskega rocka, ki je na BBC predstavljal progresivni rock.« Približno 25.000 kopij male plošče God Save The Queen, ki je bila izdana za založbo A&M, je bilo uničenih, tiste, ki so bile kupljene in so še ohranjene, pa danes držijo ceno pri več kot 20.000 evrih, kar jih uvršča v razred najdražjih vinilnih plošč nasploh.

Prav tako ugodno se je razpletlo za skladbo God Save The Queen. Čeprav so odločitvi BBC, da skladbe ne vrti, sledile številne radijske postaje, klubi pa so skupini zavračali nastope, so Sex Pistols izdali ploščo pri založbi Virgin, za vnovično promocijo pa izvedli živ nastop na ladji, ki je plula po Temzi. Nastop je prekinila policijska intervencija. Kljub vsem prepovedim in številnim trgovinam, ki plošče niso hotele prodajati, je God Save The Queen postala prodajna uspešnica in se na britanski lestvici singlov uvrstila na drugo mesto, za Rodom Stewartom s skladbo The First Cut Is the Deepest. Po teoriji zarote pa je bila prodajno uspešnejša, a naj bi BBC oziroma angleška državna administracija vplivala na to, da se je vrstni red na lestvici priredil. Bilo je namreč vsega teden dni pred 25-letnico vladanja kraljice Elizabete II., ki ji je bila skladba z besedilom »kraljica ni človek« namenjena.

Ne za Veliko Britanijo, temveč za Irsko

Tudi pozneje Lydonovi odnosi z osrednjo BBC niso bili zgledni. Pistols so leta 1978 razpadli, Lydon osebno pa si je istega leta prigovoril novo prepoved na osrednji javni televiziji. V intervjuju o filmih je mimogrede navrgel, da je slišal govorice o Jimmyju Savilu, še enem radijskem zvezdniku in didžeju na BBC, da je vpleten v nespodobnosti spolne narave. Že tedaj je bila javna skrivnost, da je Savile pedofil, sodnega pregona zaradi spolnega zlorabljanja otrok pa je bil deležen šele nekaj desetletij kasneje.

Lydon je izmed punk herojev še vedno najbolj odmeven, s svojimi stališči pa odstopa od pričakovanj. Nazadnje se je to izkazalo ob smrti angleške kraljice, ki ji je izrazil čast in se izrekel proti temu, da bi se njeno smrt slavilo s predvajanjem God Save The Queen. Glede na vse to je nemara še najmanj presenetljivo, da bo na evrovizijski popevki izmed starih punk zvezdnikov poskusil prav on, pri čemer pa si vendarle ne prizadeva postati predstavnik Velike Britanije oziroma BBC, temveč Irske. Da bi se, kot je pojasnil sam, izognil analnim pregledom pri prehodu meje, je pred leti pridobil irsko državljanstvo, pri čemer so bili njegovi stari starši tako ali tako Irci, podobno kot predniki njegovega pokojnega sodruga Sida Viciousa.

A najprej bo moral premagati konkurenco na irskem izboru. Poskusil bo s skladbo Hawai, ljubezensko pesmijo, za katero ga je navdihnila usoda soproge, ki je zbolela za Alzheimerjevo boleznijo. Punkersko lepa, nežna, enostavna in zapomnljiva pesem, z učinkovito kratkim besedilom, ki spodbuja k ljubljenju bližnjih, v izvedbi njegove post Sex Pistols zasedbe Public Image Limited. Mogoče je reči, da se je Lydon z njo dokazal že sedaj, tudi če mu ne bo uspelo na irskem izboru, na katerem pa obenem nikakor ni brez možnosti.

Obenem Lydon ni edini »staropunker«, ki se letos poteguje za evrovizijsko vstopnico za Liverpool, kjer se bo tekmovanje zgodilo, ker v Ukrajini, od koder so lanski zmagovalci Kalush, zaradi vojne prireditve ni mogoče organizirati. Na hrvaškem naboru, ki se bo zgodil 11. februarja, se bodo domnevno goli na odru pojavili tudi Let 3, zasedba, ki izhaja iz reških Termitov, kultne jugoslovanske punk zasedbe, znane tudi po zimzeleni Vjeran pas. Poskusili bodo s skladbo ŠČ, ki pa se v primerjavi z Lydonovim prispevkom zdi težje razumljiva. A tudi v tem primeru velja, da so si reški alter rockerji z napovedjo nastopa na evrovizijski popevki že sedaj pridobili pozornost, kakršno bi sicer težko vzbudili.