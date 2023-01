Med 30. januarjem in 4. februarjem se bo na odru Mestnega gledališča ljubljanskega v okviru festivala Ruta Grupa Triglav z izbranimi predstavami znova predstavila šesterica mestnih gledališč iz prestolnic vseh držav z območja nekdanje Jugoslavije. Regionalni gledališki festival, ki se seli po odrih vseh šestih mest, je v Ljubljani premierno zaživel februarja lani in naletel na zelo dober odziv.

Območno zvezo gledališč Ruta so z namenom tesnejšega sodelovanja in povezovanja oktobra 2019 ustanovili Mestno gledališče ljubljansko, Beogradsko dramsko pozorište, Kazalište Ulysses iz Zagreba (in z Brionov), Dramski teatar Skopje, Kamerni teatar 55 iz Sarajeva in Gradsko pozorište Podgorica; plod tega sodelovanja je tudi festival Ruta Grupa Triglav, s katerim želijo omenjena gledališča popestriti svoje programe ter občinstvu omogočiti ogled najboljših uprizoritev iz regije. Festival gostijo izmenično, na njem se vsako gledališče predstavi z eno ali več uprizoritvami po lastnem izboru, doslej pa se je v posameznih mestih zvrstilo že enajst edicij – v Mestnem gledališču ljubljanskem bo festival gostoval drugič, gostitelji pa bodo na njem ponudili tri predstave, vključno z otvoritveno.

Tudi pogovori in druženje

V ponedeljek, 30. januarja, bo festival slovesno odprla premierna uprizoritev drame Praznovanje, ki nastaja po predlogi Thomasa Vinterberga, Mogensa Rukova in Boja Hr. Hansena, na velikem odru MGL pa jo pripravlja ugledni režiser Janusz Kica. Naslednjega večera bosta sledili dve komediji – Kamerni teatar 55 iz Sarajeva bo na velikem odru odigral Delitev Skenderja Kulenovića v režiji Aleša Kurta, Mala scena pa bo v znamenju monodrame Shakespeare, avtorskega projekta igralca Sebastiana Cavazze po motivih uspešne igre Stevena Berkoffa. Dramski teatar Skopje se bo nato predstavil z detektivko Skrivnostni primer ali kdo je umoril psa Marka Haddona in Simona Stephensa, ki jo je režirala Zoja Buzalkovska, Gledališče Ulysses pa bo gostovalo z znamenito dramo Edwarda Albeeja Kdo se boji Virginie Woolf? v režiji Lenke Udovički. Tretja predstava MGL na festivalu bodo Strniševe Žabe v režiji Jana Krmelja, Beogradsko dramsko pozorište pa prihaja s predstavo Zaljubljeni Shakespeare, ki jo je po motivih znane filmske romantične komedije zrežirala Ana Tomović. Festival bo sklenila črna komedija Brez resorja Stevana Koprivice v režiji Branislava Mičunovića in izvedbi Gradskega pozorišta Podgorica.

Predstavam bodo sledili pogovori z ustvarjalci, ki jih bo vodila hišna dramaturginja Petra Pogorevc. Novost letošnjega festivala je sicer, da se bodo vrata Mestnega gledališča ljubljanskega za gledalce odprla že več kot uro pred predstavo, s čimer želijo obiskovalcem dati priložnost za sproščeno druženje in klepet.