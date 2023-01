Na pripombo, da ni izstopajočih razstavnih dogodkov v času sedanjega vodstva, naj opozorim, da so bili v letu 2021 ob veliki retrospektivi kiparja Tobiasa Putriha radi pandemije pripravljeni številni virtualni dogodki; prav ob zaključku Putrihove razstave pa so jesenske poplave preprečile planirana dogajanja. Obnova strehe v MG je zahtevala kompleksno reševanje, ki je bilo v veliki meri posledica dotedanjega sprotnega nevzdrževanja. Sicer je bilo v letu 2021 zabeleženih 30.242 fizičnih in 1143 spletnih obiskovalcev, v letu 2022 pa je v treh četrtinah leta bilo v obeh lokacijah okoli 70.500 obiskovalcev, torej podobno kot v letu 2019. Na lanskoletni razstavi generacijskega slikarskega pregleda gostujočega kustosa Andreja Medveda je bil odziv obiskovalcev navkljub obstrukciji galerijskih delavcev izjemen; obisku tekočih razstav Arzenal spominov ali intimna pokrajina? Franc Ferjan in stereofotografija, Abstrakcija in likovna teorija Marijana Tršarja, Od blizu v Moderni galeriji in Umetnost na delu ter Vuk Čosić Nacija-Kultura v MSUM-u, pa tudi ni mogoče kaj očitati. In da ne bi pozabili na uspešno zasnovo in uresničenje v slovenskem paviljonu slikarja Marka Jakšeta na zadnjem beneškem bienalu s strani Moderne galerije.

Aleksander Bassin, muzejski svetnik, predsednik sveta MG