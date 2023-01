Mislim svoje mesto: Veličastnost sekanja

Ko so Pankrti konec 70. let rjoveli svoj velehit Lublana je bulana, je metafora še imela prostor pod soncem. Potem jo je postopoma zadušila dobesednost. In tako je danes Lublana dobesedno strahovito bulana. Bulani so prebivalci, ki tolčejo neslavni rekord okužb treh vrst, bulani so izbrisani, brez zdravnika, in tisti, ki debele ure čakajo na urgenci. A to še ni vse, porazirali so nam tudi lep kos bulanega Rožnika, s pojasnilom, ob katerem smo zmrznili vsi: tivolske bukve so napadle za človeka smrtno nevarne gljive. Smrtno nevarne, je zatrdil Viktor Miklavčič iz Zavoda za gozdove Slovenije. Če to drži, potem bi bilo Tivoli treba evakuirati, dati opozorilne table, naj tam hodimo striktno v skafandrih z otroki na vrvicah! Potem je treba tožiti MOL, da nas ni posvaril pred smrtno nevarnostjo!