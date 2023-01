V zadnji partiji dneva je napredoval tudi drugi nosilec; Norvežan Casper Ruud je po štirih nizih in dveh podaljšanih igrah nekaj po eni uri ponoči po lokalnem času vendarle strl odpor Čeha Tomaša Machača in ga izločil s 6:3, 7:6 (6), 6:7 (5) in 6:3. Njegov naslednji tekmec bo Američan Jenson Brooksby.

Đoković se bo v četrtek za preboj med 32 najboljših pomeril z boljšim iz obračuna med Francozom Enzom Couacaudom in Bolivijcem Hugom Dellienom. Njun dvoboj je bil eden od tistih, ki so jih morali organizatorji zaradi vročine in naliva ter posledične časovne stiske prestaviti na sredo.

Đoković teh težav pod streho osrednjega igrišča ni imel. V prvem nizu je do izida 2:2 in 0:40 na lasten začetni udarec deloval pod svojo običajno ravnijo, nato pa je strnil vrste in zanesljivo dobil prvi niz s 6:3.

V bolj izenačenem drugem je do odvzema servisa prišel v sedmi igri, v tretjem pa je povsem nadigral 75. igralca lestvice ATP, mu dopustil le štiri točke ter kljub močno povezani levi stegenski mišici zanesljivo napredoval v drugi krog. To je bila že njegova 35. zaporedna zmaga v deželi tam spodaj, niz traja vse od leta 2019.

Že pred začetkom dvoboja so Srba s stoječimi ovacijami pozdravili na Rod Laver areni, potem ko je moral izpustiti lanski turnir po posredovanju avstralskih oblasti in deportacije po neveljavni zdravniški izjemi v zvezi z novim koronavirusom.

»Izjemno vzdušje, hvala za takšen sprejem, o tem sem lahko le sanjal. Srečen sem, da sem spet nazaj na igrišču, kjer sem imel največ uspeha v karieri. To je najbolj poseben kraj v mojem življenju, boljšega dvoboja za začetek pa si ne bi mogel želeti,« je ob bučni podpori dejal Đoković v intervjuju po koncu dvoboja.

»Več kot zmaguješ na nekem igrišču, bolj udobno in samozavestno se počutiš ob naslednjih tekmah. To je razlog, da sem lahko tu toliko zmagoval, še posebej v teh večernih sporedih,« je še dodal devetkratni zmagovalec tega turnirja. V Melbournu se v prvem krogu ni poslovil vse od leta 2006, ko ga je ugnal Američan Paul Goldstein.

»Zelo sem zadovoljen z igro v tretjem nizu, nisem mu pustil dihati z osnovne črte, serviral pa sem zelo dobro. V drugem nizu sem imel nekaj nihanj, a pohvale za to gredo tudi tekmecu, ki se je izjemno boril. Je super fant, veliko tudi trenirava skupaj v Španiji. Zanj je bil to prvi obračun na Rod Laver areni in zasluži si pohvale,« je še svojo igro in tekmeca pohvali Beograjčan.

Še pred prekinitvijo zaradi dežja si je nastop v drugem krogu zagotovil Nemec Alexander Zverev. Dvanajsti nosilec se po hudi poškodbi gležnja še vrača na staro raven. To je bilo vidno tudi ob zmagi po štirih urah in petih nizih v prvem krogu, ko je premagal Čilenca Juana Pabla Varillasa s 4:6, 6:1, 5:7, 7:6 (3), 6:4.

Od nosilcev je v večernem delu sporeda napredoval tudi najvišje postavljeni domači igralec Alex De Minaur.

Pri ženskah je napredovala Švicarka Belinda Benčič, ki je s 6:1, 6:2 premagala Bolgarko Viktorijo Tomovo. Prvi dvoboj na osrednjem igrišču pa je proti slovenski predstavnici Tamari Zidanšek dobila druga nosilka Ons Jabeur iz Tunizije.