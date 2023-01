Prva novost letošnjega leta je knjiga Nepopolna avtorice Danaje Lorenčič. Gre za iskreno izpoved o spoprijemanju s perfekcionizmom, namenjena vsem, ki jih v življenju vodi občutek, da niso dovolj dobri. Sledi delo psihoterapevtke Whitney Goodman Toksična pozitivnost, v kateri avtoricapiše o prepričanju, da je ključ do sreče utišanje negativnosti, ter o tem, kako je to škodljivo za nas in naše odnose. S knjigo Hrepenenje po mami Kelly McDaniel skuša pomagati odraslim hčeram razumeti in preboleti pomanjkanje ljubeče nege, varnosti in vzgoje. Priročnik v stripu Tesnoba je res čudna reč Steva Hainesa je odličen vodnik po poti spoznavanja in premagovanja tesnobe, knjiga Nezvestoba do groba priljubljene francoske psihoterapevtke Esther Perel pa je primerna za vse, ki tako ali drugače razmišljajo o nezvestobi, razlogih zanjo in njenih posledicah.Potovanje naših genov Johannesa Krausa je knjiga o naših prednikih in o tem, kako se je Homo sapiens v iskanju doma vedno znova podajal na pot.

Nepopolna - Moje spoprijemanje s perfekcionizmom (Zbirka: Upanje), Danaja Lorenčič

Sociologinja, kolumnistka in urednica Danaja Lorenčič je v svojem prvencu Ana v meni opisala težko osebno izkušnjo z anoreksijo, od tedaj pa je iz krhkega dekleta dozorela v žensko. V novi knjigi Nepopolna se loteva prekletstva perfekcionizma: opisuje, kako se je z vzponi in padci naučila, da vsaka kritika še ni smrtna obsodba, da vsaka gubica ne pomeni iznakaženosti in da ni vredno končati partnerske zveze zaradi napačnega sira. Iskrena in informativna knjiga, nujna za sodobni čas, v kateri se bo prepoznal marsikdo, ki ga ženejo nemogoče visoka merila.

Nezvestoba do groba, Esther Perel

Ugledna psihoterapevtka Esther Perel v knjigi Nezvestoba do groba na skoke čez plot pogleda še z drugega, presenetljivo svežega zornega kota in opisuje spremenjena razmerja med ljubezenskimi partnerji ali zakonci v sodobnem svetu, kjer nekatere tradicionalne družbene konvencije doživljajo korenite spremembe. To je aktualna, provokativna, duhovita in zabavna knjiga za vse, ki tako ali drugače razmišljajo o nezvestobi, razlogih zanjo in njenih posledicah – ali pa so prevaro že izkusili na lastni koži.

Toksična pozitivnost, Kako ostati pristen v svetu, obsedenem s srečo, Whitney Goodman

Težave so zdaj 'priložnosti', žalovanje je 'ljubezen, ki nima kam iti', šibkosti pa so 'nastajajoče odlike'. Psihoterapevtka Whitney Goodman v knjigi Toksična pozitivnost piše o najnovejših raziskavah, vsakdanjih primerih in osebnih zgodbah svojih pacientov, ki razkrivajo, kako škodljiva je ta toksična pozitivnost za nas in naše odnose. Ob tem nam ponuja preproste načine, kako izkusimo in predelamo neprijetna, težka čustva in občutke. Če v življenje vnesemo pristnost, poglobimo vezi in osebnostno rastemo, ob tem pa si končno dovolimo biti takšni, kakršni smo v resnici.

Hrepenenje po mami - Kako naj odrasle hčere razumejo in prebolijopomanjkanje ljubeče nege, varnosti in vzgoje, Kelly McDaniel

Ženske se pogosto počutimo strte in nepopravljivo ranjene, če v otroštvu pri mami nismo našle varnosti, bližine in brezpogojne ljubezni. Ko te potrebe niso zadovoljene v otroštvu, nastane praznina, ki jo zapolni hrepenenje po mami – čustvena rana, ki nam sledi v odraslost in povzroči pomanjkanje samozavesti, odvisnost in tesnobo. Zdravljenje se začne, ko se zavemo, kaj pogrešamo, in to poimenujemo. Psihoterapevtka Kelly McDaniel nas vodi korak za korakom, da lahko zacelimo bolečo praznino in si poklonimo ljubezen, za katero smo nekoč verjeli, da si je ne zaslužimo.

Potovanje naših genov - Zgodba o nas in naših prednikih, Johannes Krause

Najsodobnejše genske raziskave pričajo o množičnih selitvah, brez katerih si ni mogoče predstavljati današnje Evrope. Eden vodilnih strokovnjakov na področju arheogenetike Johannes Krause v knjigi Potovanje naših genov preučuje zgodovino naših prednikov in pripoveduje zgodbo o človeški vrsti, ki jo žene potreba po osvajanju novega sveta, vendar ne sprejema nikakršnih meja. Med drugim bomo med branjem odkrili, da smo vsi današnji Evropejci priseljenci, le dovolj daleč v preteklost moramo pogledati.

Tesnoba je res čudna reč, Steve Haines

V tem stripovskem priročniku boste našli odgovore na številna vprašanja o tesnobi. Avtor Steve Haines na preprost način pojasni, kako nenavadna in zapletena reč je tesnoba, kajti če vemo, za kakšno občutje gre in od kod izvira, ter razumemo, zakaj se na dražljaje odzivamo z »bojem« ali »begom«, lahko zmanjšamo tesnobnost in panične napade. Razlaga je preprosta in slikovita: z njeno pomočjo bomo laže premagali hromeča občutja, ki spremljajo tesnobo, in preprečili, da bi se razvila v anksiozno motnjo, ki nam onemogoča normalno življenje in delovanje.