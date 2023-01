V Žitu, ki je v lasti hrvaške Podravke, so za Siol povedali, da zaposleni v proizvodnji v tem času koristijo nadure ali letni dopust. Skladno z dogovorom pa pomagajo tudi na drugih Žitovih lokacijah, ki zaradi narave izdelkov normalno obratujejo. V času dela na drugih lokacijah so delavcem organizirali prevoz na delo in z dela. Podjetje Šumi bonboni je leta 2008 proizvodnjo bonbonov in žvečilnih gumijev preselilo iz Ljubljane v Krško. Tam je zaposlenih okoli 60 delavcev.

Žito, ki je lani zemljišče v ljubljanskem BTC prodalo podjetniku Ivu Boscarolu, načrtuje koncentracijo pekarske proizvodnje Žita v Mariboru, na Vrhniki in ljubljanskem Viču. S tem nameravajo povečati produktivnost in donosnost. V avtomatizacijo linij za proizvodnjo kruha in peciva v Mariboru ter avtomatizacijo linij za proizvodnjo kruha na Viču bodo letos vložili 13,5 milijona evrov. Še dodatnih pet milijonov evrov nameravajo v prihodnjih dveh letih vložiti v proizvodne linije in robotizacijo kalupnega dela na Vrhniki.

Žito ima poleg kruha, pekovskega peciva in zamrznjenih izdelkov blagovne znamke Žito v portfelju blagovne znamke riža, testenin in mlevskih izdelkov Zlato polje, čajev 1001 cvet, začimb Maestro, kaš in stročnic Natura, bonbonov Šumi in čokolad ter biskvitnega peciva Gorenjka.