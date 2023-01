Na mesečni ravni se je število delovno aktivnih žensk zvišalo za 0,2 odstotka ali za nekaj več kot 800 na približno 418.600. Od tega se jih je 90,1 odstotka zaposlilo največ v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo, 9,9 odstotka pa se jih je samozaposlilo, so zapisali na statističnem uradu.

Delovno aktivnih moških je bilo za okoli 100 več, skupno približno 512.600. Število zaposlenih moških se je nekoliko znižalo, število samozaposlenih pa povečalo, in sicer za več kot 200; najbolj v gradbeništvu. Tudi na letni ravni je število delovno aktivnih zraslo pri obeh spolih, in sicer pri ženskah za 1,8 odstotka in pri moških za 2,1 odstotka.

Število delovno aktivnih se je v primerjavi z oktobrom povečalo v 11 dejavnostih, zmanjšalo pa v devetih. Najbolj se je dvignilo v zdravstvu in socialnem varstvu, in sicer za približno 300 oziroma za 0,4 odstotka na okoli 73.200. Najbolj pa je po podatkih statističnega urada upadlo v gradbeništvu in gostinstvu. V obeh dejavnostih se je znižalo za okoli 200 na približno 74.800 oziroma 38.000.

Največ novih zaposlitev v zdravstvu

V zdravstvu in socialnem varstvu je bilo novembra 19,6 odstotka delovno aktivnih moških in 80,4 odstotka delovno aktivnih žensk. V primerjavi z mesecem prej se je število obojih povečalo za 0,4 odstotka, na letni ravni pa za 2,5 odstotka. V dejavnosti zdravstva in socialnega varstva je bilo okoli 70.700 ali 96,6 odstotka zaposlenih oziroma za 0,4 odstotka več kot oktobra, samozaposlenih pa približno 2500 ali 3,4 odstotka oziroma za en odstotek več kot mesec prej.

V okviru te dejavnosti se je na mesečni ravni število najbolj dvignilo v zdravstvu, na približno 48.900, sledila sta socialno varstvo brez nastanitve, in sicer na približno 9000, in z nastanitvijo, na nekaj več kot 15.300.

V dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo je bilo novembra lani glede na isto obdobje pred desetimi leti za 31,3 odstotka ali za približno 17.500 več delovno aktivnih oseb. Število delovno aktivnih moških se je v tem obdobju povečalo za približno 3900, število žensk pa za približno 13.600. Znotraj te dejavnosti se je v obdobju desetih let število delovno aktivnih v zdravstvu povečalo za 26,6 odstotka, v socialnem varstvu z nastanitvijo za 23,7 odstotka in socialnem varstvu brez nastanitve za 89,4 odstotka.