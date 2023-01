V prometnih nesrečah na cestah so včeraj umrli trije ljudje. Nekaj po sedmi uri zvečer je na avtocesti izven naselja Karteljevo pri Novem mestu 53-letni voznik tovornega vozila v smeri iz Ljubljane proti Obrežju trčil v jekleno varovalno ograjo in na kraju nesreče umrl. Policisti PU Novo mesto okoliščine nesreče še preiskujejo.

O drugih dveh nesrečah s smrtnim izidom smo včeraj že poročali. V Škrjančah pri Novem mestu je ob pol osmih zjutraj 45-letni moški iz Črnomlja zapeljal s ceste in obstal v jarku. Posredovali so reševalci, ki so ugotovili, da je umrl na kraju nesreče. Zdravnik je odredil sanitarno obdukcijo, ki bo pojasnila vzrok smrti.

Še ena nesreča s tragičnim izidom pa se je pripetila okoli enajste ure dopoldan. S Policijske uprave Kranj so sporočili, da je 19-letni voznik osebnega avtomobila vozil po cesti iz smeri Podbrezij proti Zvirčam in zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal na nasprotno stran ceste ter nato z desnim bokom trčil v drevo. Vozniku ni bilo hujšega, 19-letnik na sovoznikovem sedežu pa je umrl na kraju nesreče. Policisti so opravili ogled, ki sta se ga udeležila tudi preiskovalni sodnik in državna tožilka. Cesta je bila zaprta skoraj štiri ure.

Zaradi obilnega sneženja in kaosa na cestah se je včeraj na slovenskih cestah pripetilo več deset nesreč, a na srečo zgolj z materialno škodo in ne tako hudimi poškodbami.

