Musk je 7. avgusta 2018 v tvitu zatrdil, da ima zagotovljena finančna sredstva za 72 milijard dolarjev vreden odkup Tesle, kar je nato podkrepil še z dodatno izjavo, ki je številne prepričala, da je posel neizogiben. Na koncu do njega ni prišlo, vrednost Teslinih delnic pa je močno zanihala.

Muskovi tviti so takrat namreč spodbudili rast vrednosti Teslinih delnic, ko je postalo jasno, da sredstev za odkup vendarle nima, pa se je ta nenadno končala. Musk je tedaj opustil načrt, da bi avtomobilskega proizvajalca spravil v zasebno last, kar se je končalo s 40 milijoni dolarjev vredno poravnavo s Komisijo za vrednostne papirje in borzo (SEC). V sklopu poravnave je moral Musk odstopiti tudi z mesta predsednika uprave podjetja.

Takrat je trdil, da je poravnavo sklenil pod prisilo in zatrjeval, da je verjel, da bo sredstva za odkup in umik Teslinih delnic z borze dobil od savdskega javnega investicijskega sklada.

Zvezni sodnik Edward Chen je ocenil, da je Musk v zapisih na Twitterju lagal. Že v petek je zavrnil njegovo prošnjo za prenos sojenja na zvezno sodišče v Teksasu, kamor bo Tesla leta 2021 preselil svoj sedež.

Musk meni, da za tožbo niso krivi njegovi tviti, pač pa negativno poročanje o njegovih zapisih, kar naj bi »zastrupilo« skupino vlagateljev v San Franciscu, ki ga zdaj toži.

Tesline delnice so lani izgubile 65 odstotkov vrednosti, kar pomeni, da je izpuhtelo 700 milijard dolarjev premoženja. V obdobju od 7. do 17. avgusta 2018, ki je predmet tožbe, naj bi delničarji izgubili 14 milijard dolarjev.

Vlagatelji v tožbi trdijo, da delnice Tesle ne bi tako zelo nihale, če Musk ne bi tvital o nameravanem odkupu. Kmalu po ponesrečenem odkupu je sicer podjetje premagalo težave v proizvodnji, kar je povzročilo hiter vzpon prodaje avtomobilov, zaradi česar so delnice močno narasle.

Tožba predvideva zaslišanje prič, med katerimi so sedanji in nekdanji Teslovi vodilni delavci ter člani upravnega odbora, vključno z znanimi osebnostmi, kot sta Larry Ellison, soustanovitelj podjetja Oracle, in James Murdoch, sin medijskega mogotca Ruperta Murdocha.