Finale SP 2023 bo v nedeljo, 29. januarja, v Stockholmu, na isti dan pred 20 leti pa je Slovenija na domačem EP v dvorani Tivoli na dosedanjih 13 medsebojnih tekmah edinkrat skalpirala Francoze. Pred 7000 gledalci je slavila s 27:22 (12:9) in si priigrala polfinale, najboljši strelec tekme pa je bil s sedmimi goli komaj 19-letni Vid Kavtičnik, zdajšnji direktor reprezentance, ki si je poleg srebrne kolajne priigral tudi prostor v idealni sedmerici Eura 2004 kot najboljše desno krilo. A Francozi so na dveh velikih tekmovanjih poskrbeli tudi za dva najvišja poraza Slovenije v zgodovini: na SP 2007 v Nemčiji so zmagali s plus 14 (19:33), na EP 2002 na Švedskem pa s plus 15 (36:21).

Mačkovšek ostal na tribuni

V Katovicah je slovenska reprezentanca v ponedeljek igrala brez stebra obrambe in edinega strelca z razdalje Boruta Mačkovška, ki ima že nekaj časa težave s kolenom. Po večjih naporih na treningih in tekmah mu oteka in ga boli, kar je posledica obrabljenosti hrustanca (enako poškodbo ima tudi Jure Dolenec), zato je bil preventivno na tribuni. Prvič je bil na Poljskem med 16 igralci v zapisniku tudi Gašper Horvat, član Trima, katerega trener je Zorman. Francozi so že na SP prišli brez nekaterih pomembnih igralcev, proti Sloveniji pa zaradi težav s trebušno mišico ni igral Dika Mem, levoroki ostrostrelec in zvezdnik Barcelone. Se je pa ekipi po dveh uvodnih tekmah, na katerih ni igral niti sekunde, pridružil kapetan Luka Karabatić, eden izmed enajstih od skupno 18 Francozov, ki igrajo v domovini – poleg njih še po trije na Poljskem in v Španiji ter eden na Madžarskem.

Slovenija je proti šestkratnim svetovnim ter po trikratnim olimpijskim in evropskim prvakom zaigrala v krču, kar so tekmeci izkoristili in v 23. minuti prvič povedli za pet golov (15:10). In to kljub temu da so Francozi do takrat zapravili že dve sedemmetrovki in da je Urban Lesjak zbral sedem obramb, a so Slovenci v tem času naredili kar osem tehničnih napak. Do prvega polčasa so zaostanek zmanjšali na dva gola (14:16), a je začetek drugega spet pripadel nasprotnikom, ki so po sedmih minutah premierno vodili za šest (22:16). Mrežo so neusmiljeno rešetali predvsem Nedim Remili (član poljskih Kielc) in Ketin Mahe (Veszprem) s po sedmimi goli, pet brez zgrešenega strela jih je dodal še Dylan Nahi (Kielce). Po dvakratnem vodstvu za rekordnih sedem sredi drugega polčasa (29:22, 30:23) je bila tekma odločena in Francija (med 16 igralci jih je imela kar devet, težkih 100 kilogramov ali več, in sedem, starih 30 let ali več) je na šesti medsebojni tekmi v zgodovini SP – ob enem remiju – še petič zmagala.

Zorman: Nismo bili pravi

Selektor Uroš Zorman je priznal, da njegova ekipa tokrat ni bila prava. Obramba je precej šepala, v napadu pa je kljub 30 doseženim golom naredila skupno kar 14 tehničnih napak (tekmeci le štiri). Slovenija v 60 minutah ni niti enkrat vodila, iztržila je le štiri začetna izenačenja od 1:1 do 4:4. »Vedeli smo, da proti Francozom nimamo česa izgubiti. Seveda smo jih spoštovali že pred tekmo, a se jih nismo bali. Svojim fantom nimam česa očitati, saj so se borili in dali vse od sebe. A so žal naredili preveč napak in niso v celoti izpolnjevali dogovorjenih zadev v igri. Ni bilo prave energije in agresivnosti, predvsem v obrambi, v kateri se je poznala odsotnost Mačkovška, ki je gospodar v njej, in to je bil za nas velik minus. Zdaj odhajamo v drugi del v Krakov, kjer nas čakajo trije tekmeci po meri in tam bomo iskali svoje priložnosti,« je napovedal selektor Uroš Zorman.

Aleks Vlah je bil z devetimi goli prvi strelec tekme, z 19 pa je tudi najboljši strelec Slovenije po treh tekmah v Katovicah. »Pomerili smo se z reprezentanco, ki je v rokometu osvojila vse, kar je mogoče. Že v prvem polčasu sem pogrešal več naše sproščenosti v igri, a ne vem, zakaj je ni bilo. Mogoče smo si po zmagi proti Poljski v svoje glave in na svoja ramena naložili preveč pritiska in bremena. Na začetku drugega polčasa so si Francozi priigrali veliko razliko, ki so jo uspešno držali do konca. Vso tekmo smo jih lovili, bilo je težko in to nam je pobralo veliko moči in energije, a nismo bili uspešni,« je ocenil Primorec Aleks Vlah. Zmaga proti Francozom bi bila tudi najlepše darilo krožnemu napadalcu Blažu Blagotinšku za njegov torkov 29. rojstni dan, a je 202 centimetra visoki in 118 kilogramov težki hrust iz nemškega kluba Göppingen ostal brez njega.

Izidi 3. kroga, skupina A (Krakov): Črna gora – Čile 35:33 (20:18), Iran – Španija 22:35 (11:21), končni vrstni red: Španija 6, Črna gora 4, Iran 2, Čile 0, skupina B (Katovice): Slovenija – Francija 31:35 (14:16), Poljska – Savdska Arabija 27:24 (13:12), končni vrstni red: Francija 6, Slovenija 4, Poljska 2, Savdska Arabija 0. x

Slovenija – Francija 31:35 (14:16) Dvorana Spodek, gledalcev: 6400, sodnika: Brunner in Salah (oba Švica). Slovenija: Baznik (5 obramb), Lesjak (8 obramb), Blagotinšek 1, Janc 3, Dolenec 1, Cehte 1, Kodrin 3, Žabić 1, Horžen, Horvat, Mazej 2, Ovniček 1, Makuc 2, Bombač 5 (2), Novak 2, Vlah 9 (5). Francija: Gerard (11 obramb), Desbonnet (0 obramb), Lenne 1, Remili 7, Lagarde, Prandi, Richardson 2 (1), Tournat 2, N. Karabatić 4, Mahe 7 (1), Grebille, L. Karabatić, Fabregas 3, Porte 1, Nahy 5, Briet 3. Sedemmetrovke: Slovenija 9 (7), Francija 4 (2). Izključitve: Slovenija 6 minut, Francija 12 minut. Igralec tekme: Nedim Remili (Francija).