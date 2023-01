Nemški kancler Olaf Scholz bo predvidoma danes sporočil ime nove obrambne ministrice ali novega obrambnega ministra, ki bo nasledil 57-letno Christine Lambrecht. Ta je odstopila včeraj, njen umik s čela obrambnega ministra pa se je napovedoval nekaj dni, zato za Scholza odstop socialdemokratske političarke ni bil presenečenje. Tako se je končalo trinajstmesečno ministrovanja Lambrechtove, druge ministrice, ki je zapustila Scholzevo vlado.

Ministrica je bila že dlje časa tarča kritik. Predvsem so ji – najglasnejši kritiki so bili iz vrst nekdaj vladajoče krščanskodemokratske stranke CDU/CSU – očitali pomanjkanje kompetentnosti. Ob očitkih o obutih prevelikih čevljih obrambnega resorja pa so trdnost položaja Lambrechtove načenjali tudi njeni številni politični komunikacijski spodrsljaji in manjše afere.

Sporni silvestrski posnetek

Začelo se je z izjavo Lambrechtove še pred ruskim napadom na Ukrajino, da bo Nemčija slednji stala ob strani in pomagala s 5000 čeladami za vojake. Dejansko je obrambna ministrica takrat, ko je bilo še živo upanje, da Rusija ne bo napadla, sporočala le to, kar je bila politika države. Enake izjave je pozneje namreč ponovil tudi Scholz, a osti kritike so že uvodoma letele na Lambrechtovo.

Tudi pozneje se je obrambna ministrica znašla v več komunikacijskih težavah, pa tudi nekaterih vsebinskih. Prehitro je obljubljala prispevek Nemčije v nove evropske enote za hitro odzivanje, saj na obrambnem ministrstvu sploh niso vedeli, od kod bi vzeli napovedanih 5000 vojakov. Prelomila je obljubo molčečnosti Poljski, da bo Nemčija svoji sosedi dobavila raketne sisteme patriot, potem ko je raketa ukrajinske zračne obrambe eksplodirala na poljskem ozemlju. V medijski pozornosti se je znašla tudi, ko je v helikopterju vojske na sever Nemčije s seboj vzela sina Alexandra, ki je potem tam dopustoval. In čeprav je poravnala račun za sinov prevoz, ta pa tudi s pravnega vidika ni bil sporen, se je iz opozicije nanjo vsul plaz očitkov, da je službene prevozne zmogljivosti zamenjala s storitvami komercialnih letov. Nazadnje se je v hudih kritikah znašla zaradi silvestrskega posnetka, na katerem je govorila o vojni v Ukrajini in svojih izkušnjah v zadnjem letu, v ozadju pa so se ljudje veselili novega leta s številnimi ognjemeti.

Prav zaradi nenehne medijske osredotočenosti nanjo osebno naj sedaj ne bi bilo več mogoče vsebinsko poročanje o stanju vojske in varnostnih vprašanjih, je svoj odstop včeraj pisno obrazložila Lambrechtova. Ves čas njenega ministrovanja so jo kritizirali tudi zaradi zadržanosti Nemčije, da Ukrajini dobavi oboroževalne sisteme, ki so jih za obrambo pred rusko agresijo želeli v Kijevu. Takšni očitki so nanjo leteli denimo pri premislekih, ali naj Nemčija Ukrajini dobavi havbice in oklepna bojna vozila mader. Oboje je Nemčija slednjič Ukrajini dostavila.

Bo izbral žensko ali moškega?

Kdo bo nasledil Lambrechtovo v tednu, ko bo v ameriškem oporišču Ramstein v Nemčiji o nadaljnji pomoči Ukrajini spet razpravljala kontaktna skupina držav, še ni znano. Obrambni resor je poleg zunanjega ta čas najpomembnejši v Nemčiji, ki se počasi, previdno, a hkrati z velikimi koraki poskuša premikati skozi obdobje velikih varnostno-političnih sprememb v Evropi. Mesto obrambnega ministra po koalicijski pogodbi pripada socialdemokratom, Scholz pa bo moral sedaj dobro premisliti, koga bo po polomiji z Lambrechtovo postavil za naslednjega šefa resorja.

Zaradi načela enakomernega zastopanja obeh spolov v vladi bi morala Lambrechtovo naslediti ženska. Iz vrst socialdemokratov se za ta položaj omenja parlamentarna pooblaščenka za oborožene sile Eva Högl. Druga možna kandidatka je Marie-Agnes Strack-Zimmermann, vodja parlamentarnega odbora za obrambo. Toda ker Strack-Zimmermannova prihaja iz vrst liberalcev, bi bila zaradi koalicijskega kadrovskega razreza potrebna rekonstrukcija vlade. Takšni rekonstrukciji se Scholz ne bi mogel izogniti, tudi če bi na mesto novega obrambnega ministra imenoval moškega, denimo sedanjega socialdemokratskega ministra za delo in socialne zadeve Hubertusa Heila, ki se prav tako omenja kot potencialni naslednik Lambrechtove.