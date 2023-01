Poleg vojne v Ukrajini so omenili Kitajsko in zahodni Balkan. Spregovorili so tudi o vojaški strateški rezervi in vojaškem šolanju. Kot je povedal minister za obrambo Marjan Šarec, so glavni razlogi za prenovo lani sprejete resolucije poleg drastično spremenjenih varnostnih razmer v Evropi tudi »nove, višje« ambicije glede razvoja SV. Raven dveh odstotkov BDP naj bi dosegli hitreje, do leta 2030. Pri modernizaciji SV in razvoju njenih zmogljivosti naj bi vključevali tudi domače znanje in domače gospodarstvo. Šarec je napovedal, da bodo srednjo bataljonsko bojno skupino in srednji izvidniški bataljon, ki ju vzpostavljamo za potrebe nacionalne obrambe in sta hkrati tudi del zavez do Nata, razvijali vzporedno in finančno bolj racionalno. Velik poudarek bo namenjen tudi razvoju zmogljivosti SV, ki bi jih lahko vključili v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Resolucija med drugim predvideva nadgradnjo obstoječih helikopterskih zmogljivosti in hitrejšo nabavo drugega transportnega letala, ki ga bodo lahko uporabili tudi za gašenje požarov, je pojasnil. Prvo transportno letalo tipa spartan v Sloveniji pričakujejo predvidoma jeseni. Trenutno ga še preizkušajo v Italiji.