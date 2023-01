Golob: Vrag je odnesel šalo

Koalicijski vrh, ki bo potekal v sredo, bo po napovedih predsednika vlade Roberta Goloba dal odgovor, ali so »v tem čolnu vsi skupaj«. Koalicijski poslanci in ministri naj bi dobili na mizo aneks h koalicijski pogodbi, v katerem bi natančneje opredelili vsebino in potek različnih reform. SD in Levica si želita več informacij.