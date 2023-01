Xavi Hernadez je osvojil prvo lovoriko v svoji trenerski karieri na klopi Barcelone. Čeprav je španski superpokal med manj pomembnimi tekmovanji, je bil za Katalonce scenarij kot iz pravljice, saj so v finalu premagali največjega tekmeca Real Madrid. Razigrana in navdihnjena Barcelona je v Rijadu v Savdski Arabiji s 3:1 povsem nadigrala Real, potem ko so gole za Katalonce dosegli Gavi, Lewandowski in Pedri, častni zadetek za kraljevi klub pa je prispeval Benzema šele v 93. minuti tekme. Za Barcelono je lovorika še pomembnejša, saj v lanski sezoni ni osvojila niti enega pokala. Barcelona je bila veliko boljša od aktualnega evropskega prvaka in 14. osvojila španski superpokal, potem ko je z dvema goloma že v prvem polčasu utišala navijače, saj je večina med 60.000 gledalci navijala za Real.

Prvi zvezdnik je bil 18-letni Gavi

»Zelo sem zadovoljen in srečen. Ko zmagujemo in ne igramo dobro, nisem povsem zadovoljen, a tokrat smo naš načrt realizirali do popolnosti. Če lahko premagamo Madrid, lahko kogarkoli. Srečen sem tudi za igralce, saj so bili pogosto na udaru kritik, ki so bile velikokrat neupravičene. Upam, da je to prva izmed številnih lovorik, ki jih bomo osvojili. Po finančnih težavah in odhodu Messija je bilo zelo težko urediti stvari. Zmaga nam bo dvignila samozavest, igralci verjamejo v tisto, kar delamo,« je povedal nasmejani Xavi Hernadez. Junak tekme je bil 18-letni Gavi, ki je vnašal zmedo v obrambo obupno slabega Reala, dosegel gol in asistiral še pri preostalih dveh zadetkih. »Ima dušo in strast, s katerima vpliva na vso ekipo. Čeprav ima šele 18 let, igra spektakularno. Za tega fanta ni mej,« je dodal Xavi. Drugi junak je bil Sergio Busquets, kateremu poleti poteče pogodba, pošiljajo ga v pokoj in iščejo naslednika, a tokrat je v zvezni vrsti s štirimi igralci odigral vrhunsko tekmo.

Ancelotti: Barceloni smo podarili darili

Real je bil neverjetno slab. »Niso se pojavil na igrišču,« je bil najpogostejši komentar v španskih medijih. Trener Carlo Ancelotti je izgubil prvi finale v vlogi trenerja Reala. Pri Madričanih je bila neprepoznavna vsa ekipa, najslabši pa Kroos, Carvajal in Modrić, ki je le nekaj ur pred začetkom tekme prejel nagrado za najboljšega športnika Hrvaške v letu 2022. Ekipa je energijsko povsem prazna in kriza je očitna, zato so v Madridu prižgani vsi alarmi.

Ko je novinar španskega športnega dnevnika Marca vprašal Ancelottija, če je poraz ponižanje, je italijanski trener odgovoril: »Če bi rekel nekaj takšnega, bi bilo to nespoštovanje. Izgubili smo z Barcelono, ki smo jo v prvenstvu premagali. Tokrat je bila boljša, zmagala je zasluženo in pika. Ne pride mi na misel, da bi poraz dojel kot sramoto. Delili smo darila. Začetek je bil izenačen, ritem ni bil posebej visok, vendar izogibanje dajanja daril je osnova v nogometu. Mi smo jim dali dve darili. Izboljšati moramo telesno pripravljenost in začeti igrati kot ekipa. Napake so bile očitne, nihče ni odigral dobre tekme.«

Ancelotti je poudaril, da ni nobenega razloga za preplah in dramo, čeprav Real tudi v državnem prvenstvu za vodilno Barcelono zaostaja tri točke. »To ni odločilni trenutek sezone, čeprav je situacija težka in zapletena. Ekipa ni v najboljšem stanju. Takšne stvari se dogajajo med sezono, vendar stvari lahko popravimo s predanostjo in pravim odnosom. Imamo vsa potrebna znanja za vrnitev. Ne dvomim, da se bo Real Madrid vrnil. Sezona je še dolga,« je končal Ancelotti.