V košarkarski ligi NBA rekordi in novi mejniki padajo praktično vsak dan. Tudi po zaslugi Luke Dončića, ki v dresu Dallasa počne neverjetne stvari. Podobno kot LeBron James, ki se pri 38 letih ne ustavlja. Košarkar LA Lakers je ob porazu proti Philadelphii presegel skupno 38.000 doseženih točk na tekmah rednega dela v najmočnejši košarkarski ligi na svetu, kar je do zdaj uspelo le Kareemu Abdulu-Jabbarju. Nekdanji zvezdnik Milwaukeeja in LA Lakers, ki je v ligi NBA igral med letoma 1969 in 1989 in v tem času osvojil šest šampionskih prstanov, je s skupno 38.387 doseženimi točkami na prvem mestu večne lestvice, bolj kot ne pa je že jasno, da ga bo James ujel in prehitel že v tej sezoni. Mediji onkraj Atlantika se z matematičnimi prijemi že dalj časa ukvarjajo in poskušajo predvideti, kdaj bi se to lahko zgodilo. Če ne bo poškodb ali kakšnih drugih nepredvidenih dogodkov, trenutno stavijo na 11. februar, ko se bodo LA Lakers pomerili proti Golden Statu.

Dončić: Kar pozabite na to

Predstave, ki jih kljub 38 letom v letošnji sezoni kaže LeBron James, so dih jemajoče. Do včeraj je povprečno na tekmo beležil po 29,2 točke. Boljše povprečje je imel v karieri le dvakrat, kar je glede na starost izjemno. »Pogosto razmišljam, da sem tik pred rekordom, ki je najbolj želen v ligi NBA in za katerega so govorili, da se ga ne da porušiti. To je nekaj izjemnega. Čeprav s Kareemom nimava enakih pogledov na stvari, ga močno spoštujem. Da me omenjajo skupaj z igralcem, ki je spisal zgodovino LA Lakers in svetovne košarke, mi izjemno godi. Za to sem garal celotno kariero in veselim se trenutka, ko ga bom prehitel,« je po porazu proti Philadelphii s 112:113 povedal LeBron James, ki je zbral 35 točk, deset asistenc in osem skokov.

Dosežki LeBrona Jamesa že dolgo časa sprožajo debate o tem, če gre za najboljšega košarkarja vseh časov. Svoje mnenje so delili že mnogi, v grobem pa se nagibajo ali na stran Jamesa ali Michaela Jordana. Svoje videnje je po tekmi podal tudi trener Philadelphie Doc Rivers. »Ko bo zaključil z igranjem, bo imel najboljšo kariero vseh časov, če je že nima. Še vedno mislim, da je Michael Jordan najboljši košarkar vseh časov, a ko govorimo o karieri, bo na prvem mestu brez dvoma LeBron James.« Čeprav Abdula-Jabbarja ni še niti prehitel, pa mediji onkraj Atlantika že ugibajo, kdo bi lahko bil tisti, ki bi se podal za Jamesom in morda ogrozil njegov prihajajoči strelski rekord. Beseda je nanesla tudi na Luko Dončića. Pred kratkim je namreč postal šesti najmlajši posameznik v zgodovini lige, ki je prišel do 8000 doseženih točk. »Vedno obstaja možnost, da se bo našel kdo, ki bo zbral še več točk od Jamesa. A bo moral igrati vsaj 20 sezon, kar ni lahko. Niti približno. Če namigujete, da bi to lahko bil jaz, kar pozabite na to. Niti približno ne nameravam igrati toliko časa,« je z nasmeškom na obrazu pojasnil Luka Dončić.

Jokić junak Denverja

Precej manj nasmejan je bil Dončić po zaporednih obračunih proti Portlandu. Potem ko je Dallas predvsem po njegovi zaslugi po dveh podaljških na kolena spravil ravno LA Lakers LeBrona Jamesa, je sledil hladen tuš. Ob prvem porazu proti Portlandu je Ljubljančan zabeležil zanj skromnih 15 točk, 10 asistenc in šest skokov, naslednji večer pa pri drugem (123:140) ni sodeloval, saj se je trener Jason Kidd odločil, da si zasluži počitek. Kot je to že v navadi, soigralci brez Dončića niso mogli konkurirati za zmago. Precej bolje je tokrat šlo Chicagu Gorana Dragića, ki je s 132:108 porazil aktualnega prvaka Golden State. Zlati slovenski kapetan je ob vnovični skromni minutaži, na parketu je preživel le slabih 10 minut, zbral štiri točke. Junak večera je bil Nikola Vučević, ki je s 43 točkami, ki jim je dodal še 13 skokov, izenačil osebni strelski rekord. Po zaslugi Nikole Jokića, ki je zadel za tri točke ob zvoku sirene, se je veselil tudi Vlatko Čančar z Denverjem. S 119:116 je ugnal Orlando, slovenski reprezentant pa zaradi poškodbe noge to pot ni bil v postavi.