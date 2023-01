Žrtve četrtega najhujšega napada še štejejo

Sosedje in drugi prebivalci mesta Dnipro v Ukrajini so včeraj puščali cvetje in sporočila v bližini razdejanega in porušenega devetnadstropnega stanovanjskega bloka, ki ga je v soboto zadela raketa in ubila najmanj 40 ljudi, verjetno pa še več, saj je veliko še pogrešanih. To je četrti najbolj krvavi posamični napad v tej vojni. Najhujši se je zgodil marca, ko je Rusija bombardirala gledališče v Mariupolju na jugu države, kamor so se zatekli civilisti. Ocene so različne, gibljejo se do 600 smrtnih žtev. Aprila je bilo v raketnem napadu na železniško postajo v Krematorsku, kjer so se civilisti pripravljali na umik, ubitih 52 ljudi. Julija je raketa zadela stanovanjski poslopji v Časiv Jaru, umrlo je 43 ljudi. Tokratni napad v Dnipru, ki leži 70 kilometrov severno od Zaporožja, je švedsko predsedstvo Svetu EU označilo za vojni zločin. Rusija trdi, da je kriva ukrajinska protizračna obramba, ukrajinska varnostna služba SBU pa je včeraj sporočila, da je strelivo na kraju razdejanja rusko, in celo imenovala šest pripadnikov ruske vojske, ki so po njenih navedbah sodelovali v napadu.