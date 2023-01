Lützerath, malo še, pa bo

Saj poznate tisto, ko k vaši hiši pripeljejo buldožerji in jo hočejo podreti. Ne le vaše hiše, ampak tudi vašo cerkev, kulturni dom in šolo. Ne le buldožerji, ampak tudi policisti z vodnim topom in solzivcem. Ne poznate? Blagor vam! Deložacija Avtonomne tovarne Rog se je zgodila pred dvema letoma; videti je bila nekako takole. Buldožerji in policisti, sicer brez vodnega topa, a s solzivcem in pestmi in to še v času epidemije. Speče ljudi so na ulico metali v nogavicah in spodnjih hlačah – robokopi s čeladami in pendreki do kolen. Ne bi smelo biti pretežko razmisliti, kako bi se odzvali, če bi se takšna oborožena združba prikazala na vašem hišnem pragu. Sprejem s čajnim pecivom in malo juhice? Zagotovo. Kako je to videti, si lahko prav zdaj zelo nazorno pogledamo v nemškem zaselku Lützerath v Severnem Porenju - Vestfaliji.