»Študirala sem umetnost in igralka sem postala po pomoti,« je italijanska zvezda dejala leta 2000. Filmski svet je nase opozorila s fotoromanom, ki je nastal v času študija. Ko so ji ponudili prvo filmsko vlogo, je v šali dejala, da je njena cena milijon lir, misleč, da bo producente to odvrnilo. Ni jih in Gina Lollobrigida je postala filmska zvezdnica. Nedolgo zatem je posnela nekaj odmevnih filmov, denimo leta 1952 Lepotice noči režiserja Reneja Claira. Postala je ena najbolj znanih in iskanih italijanskih igralk svoje generacije. Njeni filmski partnerji so bili vsi največji zvezdniki tedanje zlate hollywoodske dobe, od Humphreyja Bogarta, Errola Flynna, Yvesa Montanda, Yula Brynnerja, Franka Sinatre do Rocka Hudsona, za katerega je pozneje dejala, da je takoj vedela, da je homoseksualec, saj se ni zmenil za njeno lepoto. Za vlogo v filmu Come September, v katerem je zaigrala skupaj z njim, je leta 1961 prejela zlati globus, med njenimi najodmevnejšimi pa je vloga Esmeralde v Notredamskem zvonarju.

Leta 1973 je končala filmsko kariero in se vrnila k svoji prvotni umetniški ljubezni, kiparstvu in fotografiji. Ni bilo zvezdnika, ki ga ne bi fotografirala, med njenimi najslavnejši portretiranci je bil Fidel Castro, ki jo je za 12 dni povabil na Kubo, da je lahko posnela fotoreportažo z njim.

Gina Lollobrigida je bila širokega duha, kot prava diva pa je imela tudi razgibano zasebno življenje. »Imela sem mnogo ljubimcev, še vedno jih imam,« je dejala pred dvajsetimi leti. Menda jo je oboževal Howard Hughes, pa tudi monaški knez Rainier ni bil ravnodušen do njenih čarov. O ljubimcih se je sicer zgolj šušljalo, poročila pa se je le enkrat, in to leta 1949 s Slovencem, mariborskim zdravnikom Milkom Škofičem. Ta je pozneje postal njen menedžer in rodil se jima je sin Andrea Milko Škofič mlajši. Ločila sta se leta 1971.

Dolga leta je bila v zvezi s 43 let mlajšim španskim poslovnežem Javierjem Rigaujem y Rafolsom, ki pa jo je leta 2010 hotel preslepiti: organiziral je svatbo, na kateri se je poročil z Ginino dvojnico, in se skušal na tak način dokopati do njenega bogastva, ocenjenega na okoli 40 milijonov evrov. Igralka se je dve leti borila, da je sodišče »poroko« končno preklicalo. Pozneje je njen sin želel, da se mami odvzame opravilna sposobnost, da je ne bi še kdo opeharil. Igralka se s tem ni strinjala in se je na sodišču borila za svojo »mirno in dostojno starost«. No, njena starost vsekakor ni bila mirna: še septembra lani je že drugič kandidirala za senatorko v italijanskem parlamentu na listi manjše leve evroskeptične Suverene in ljudske stranke, ker je želela narediti nekaj koristnega. Sicer pa je pred štirimi leti dejala, da bi veliko raje videla, da se je ljudje ne bi spominjali po vlogah v filmih, temveč po njenih skulpturah in fotografijah.