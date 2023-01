Navijaški plug

Sneženje je bilo včeraj seveda prva novica prav vsakega naključnega pogovora v državi. Ljudje so bili, kot je za Slovenijo povsem običajno, razdeljeni na dva tabora. V prvem so bili tisti, ki so bentili nad cestarji, češ da jih je sneg spet presenetil in da so ceste in pločniki prava katastrofa, v drugem pa tisti, ki so trdili, da je sneg 16. januarja (vsaj za zdaj še) nekaj povsem običajnega in da pač vsega hkrati res ni mogoče očistiti in da potrebujemo malce več potrpežljivosti.