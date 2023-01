Čeprav je bila policija seznanjena z več obtožbami proti sedaj 48-letnemu Davidu Carricku zaradi posilstev, nasilja v družini in nadlegovanj, ga ves čas niso doletele resnejše kazenske sankcije ali notranji disciplinski postopki, saj so ga po aretaciji oktobra 2021 le suspendirali iz službe v oboroženi enoti londonske policije za zaščito poslancev in tujih diplomatov, poroča britanski BBC.

V metropolitanski policiji so priznali, da so že pred aretacijo postali pozorni nanj zaradi devetih incidentov, tudi primerov posilstev, med letoma 2000 in 2021. Kljub temu niso ukrepali.

Carrick je na današnji obravnavi na sodišču v Londonu priznal širi posilstva in nespodoben napad na 40-letno žensko leta 2003. Na obravnavi decembra lani pa je priznal 43 obtožb, ki so vključevale 11 drugih žensk, vključno z 20 obtožbami zaradi posilstva, v 16-letnem obdobju do septembra 2020.

Kazen mu bodo izrekli 6. in 7. februarja.

V kabinetu britanskega premierja Rishija Sunaka so njegove zločine že obsodili kot »grozljive«.

Londonski župan Sadiq Khan, čigar urad nadzira delovanje omenjene enote, je napade označil za »grozljive in ostudne« ter poudaril, da so »Londončani upravičeno šokirani, da je ta človek lahko tako dolgo delal za policijo«. Pozval je tudi k preiskavi, kako je lahko Carrick tako dolgo zlorabljal svoj položaj.

Pomočnica komisarja londonske metropolitanske policije Barbara Gray je priznala, da bi že prej morali ukrepati zoper Carricka. Marsikatera žrtev si namreč ni upala spregovoriti, saj jih je prepričal, da jim ne bodo verjeli. V policiji so se opravičili, ker ga niso suspendirali že pred aretacijo in ker so s tem podaljševali trpljenje njegovih žrtev.

Ob tem je pohvalila pogum žrtev, ki so Carricka obtožile, in dejala, da so njegova dejanja načela zaupanje v metropolitansko policijo.

Preiskave so razkrile, da je Carrick nekatere od svojih žrtev spoznal prek spletnih aplikacij za zmenke ali na družabnih prireditvah ter izkoristil svoj položaj policista, da je pridobil njihovo zaupanje, nato pa jih je spolno napadal in nadzoroval.

Metropolitanska policija je sicer že pod drobnogledom glede ravnanja svojih policistov, zlasti po ugrabitvi, posilstvu in umoru mlade ženske na jugu Londona marca 2021. Takrat je policist Wayne Couzens, ki je služil v isti enoti kot Carrick, nezakonito pridržal Sarah Everard, jo spolno napadel in umoril. Obsojen je bil na dosmrtni zapor.