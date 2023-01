Matjaž Žerjal, kozjerejec in sirar: Kozji meni iz 1500 rastlinskih vrst

V osrčju Krasa, v Tomaju, Matjaž Žerjal z družino ob pomoči kraškega ovčarja na družinskem posestvu skrbi za približno sto koz, ki se pasejo po štiridesetih hektarjih kraških senožeti. Žerjalovi so bili prvi, ki so pred štiridesetimi leti na Krasu začeli obujati kozjerejo in pridelavo kozjih sirov, skute in jogurtov.