Nadaljevanje Avatarja je velika platna zasedlo sredi decembra in v zgolj dveh tednih predvajanja preseglo mejnik milijarde dolarjev zaslužka v kinoblagajnah. To je pred tem uspelo šestim filmom. Po manj kot mesecu dni se je ZF-spektakel v režiji Jamesa Camerona še močneje zasidral med najbolj dobičkonosne filme vseh časov, saj bo vsak čas presegel dve milijardi dolarjev zaslužka. To je tudi mejnik, za katerega je kanadski filmar večkrat dejal, da bo odločal o usodi franšize, za katero so načrtovani še trije celovečerci. Tretji del bo predvidoma prišel v kino leta 2024, četrti leta 2026, peti pa leta 2028.

Cameron sedaj, ko je že jasno, da bo Avatar: Pot vode brez večjih težav postal še drugi avatar, ki je presegel dve milijardi, hudomušno priznava, da bo očitno moral posneti še preostala nadaljevanja. »Snemanju nadaljevanj se glede na zaslužek ne bom mogel izogniti. Zdaj že vem, kaj bom počel naslednjih šest, sedem let,« je komentiral finančni uspeh filma. Besede je seveda treba vzeti z zadržkom, saj je franšiza modrokožnih Na'vijev očitno Cameronov življenjski projekt. »Pravice domorodcev, trajnostna politika in odnos do oceanov so tri stvari, ki me ženejo v mojem nehollywoodskem življenju in o katerih sem hotel govoriti v tej večji filmski pokrajini,« priznava 68-letnik.

Režiser Titanika, Terminatorja in drugih uspešnic je prve poteze franšize začrtal že daljnega leta 1994, ko je spisal 80-stranski zametek zgodbe, po prvih načrtih pa naj bi prvi del posnel po Titaniku, ki je izšel tri leta zatem. Ovira, ki se je takrat ni dalo preskočiti, je bila tehnologija, ki še ni dorasla Cameronovi viziji, zaradi česar je prvenec izšel šele leta 2009. Na manjšo revolucijo v filmskih učinkih in 3D-tehniki smo morali počakati tudi pri nadaljevanju, ki je velika platna po skoraj poldrugem desetletju doseglo lani decembra. Največji izziv je bilo snemanje pod vodo, saj Cameron ni pristal na to, da bi podvodne sekvence posneli »na suhem« in jih s čarovnijo poprodukcije nato prestavili pod gladino oceanov.

Za prihranek snemajo dva filma hkrati

Glede na opisano je več kot očitno, da stroški snemanja nikakor niso zanemarljivi, zaradi česar je bila ideja posneti po dva filma hkrati, kar pomembno znižuje strošek posameznih delov. Točne številke zaključnega računa pri 20th Century Studios sicer niso razodeli, po nekaterih ocenah pa naj bi posamezen celovečerec tehtal vsaj četrt milijarde dolarjev. Drugi in tretji del so tako posneli hkrati, pri čemer je slednji ta čas na poprodukcijski mizi. Nadaljevanje naj bi med drugim predstavilo ognjeni, bolj agresivni klan Na'vijev, posneti pa so bili tudi že nekateri prizori četrtega dela, da se sploh mlajši igralci med posameznimi deli ne bi vidneje postarali. V zadnjih dveh delih – produkcija četrtega dela se je že začela – naj bi med drugim videli tudi, v kakšnem stanju je Zemlja, od koder prihajajo kolonizatorji franšize.

Cameron, ki bo torej kmalu režiser treh izmed šestih filmov, ki se lahko pohvalijo z dvemilijardnim blagajniškim izkupičkom, meni, da finančni uspeh njegovega zadnjega filma in drugih uspešnic, kot sta Top Gun: Maverick in Črni panter: Wakanda za vedno, kaže na to, da je zanimanje za ogled filmov v kinodvoranah po pandemiji covida-19 spet v vzponu. Njegove besede so kajpak tudi v funkciji promocije, vsekakor pa si ne gre zatiskati oči pred tem, da je po podatkih Nacionalnega združenja lastnikov kinodvoran samo v ZDA od začetka pandemije covida-19 zaprlo vrata okoli 500 kinodvoran. Veliki naslovi, za kakršne ima več kot očitno nos kanadski veteran, imajo v procesu obujanja kinonavad pomembno vlogo, saj pritegnejo največje množice. Avatar: Pot vode je bil ne glede na finančni uspeh sicer deležen mešanih odzivov kritikov. Na podelitvi zlatih globusov je v primerjavi s prvencem ostal praznih rok. »To je v naravi umetnosti. Ne moreš ugoditi vsem,« je z rameni skomignil Cameron.