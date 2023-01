Človek si vedno želi več, boljše in sploh nadpovprečno glede vsega, kar se dogaja v življenju. Ne le v športu in službi, temveč tudi v vsakdanjem življenju. Želimo si sicer »normalnost,« da lahko na področjih, kjer morda vsakdo od nas malo izstopa, doseže nadpovprečen rezultat. In prav je tako. Prav je, da se trudimo, da smo zdravo ambiciozni in da se primerjamo drug z drugim. Zaradi vseh nas in naših medsebojnih odnosov ter predvsem zaradi enakopravnosti in napredka. Posameznikov in družbe kot celote. Država nam določa nekatere okvire sobivanja, ki so predpogoj, da lahko v miru delamo in živimo. In sedaj je vprašanje, ali smo dosegli ta nivo ali ne?

Nekateri so po volitvah razočarani, ker so pričakovali več, drugi zadovoljni, nekateri jezni, ker ni »zmagala« njihova opcija, četrti zopet indiferentni, ker jih vse skupaj ne zanima itd. A vendar je hiter pregled ukrepanj in neukrepanj »nove« vlade dr. Roberta Goloba tisti, ki da odgovor na zastavljena vprašanja.

Z vseh vetrov zbrani ljudje različnih mišljenj, znanj, prepričanj in ravnanj so že v preteklosti krojili naša življenja ter bili večkrat odločilen razlog, da so padle vlade, ki niso bile pod vplivom Janeza Janše. Ni torej samo »bojazen« in širjenje strahu pred Janezom Janšo tisti kohezivni element, ki združuje volivce, temveč ocenjujem, da gre tudi oziroma predvsem za resnično potrebo ter zahtevo po drugačnosti, boljšem in bolj enakopravnem življenju vseh nas. Gre torej za potrebo po vsebinskih spremembah v družbi, ki so tako nujne kot zrak za dihanje. Ali bo Golobova vlada to prepoznala ali ne, je vprašanje zanjo in zanj.

Vsekakor priložnost ima. Ali jo bo izkoristila ali pa zapravila, pa je seveda težko vedeti in so, kot rečeno, pričakovanja različna. Od zlonamernih min presenečenja, ki so jih zapustile SDS in NSi, pa tudi SMC s svojimi pogodbami, referendumi in še čem, do kadrovskih gnilih jajc, ki enostavno ne sodijo v novo testo oz. nov kruh – berite razmišljanj in ravnanj.

Gibanje Svoboda najbolj poudarja enotnost. Pravzaprav je glede na celotno raznolikost, ki je lahko prednost ali pa tudi šibka točka, to poudarjanje tudi razumljivo. Če hočemo resnično doseči vsebinske premike nujno potrebnih reform na različnih področjih, potem lahko to dosežemo le skupaj. Pa ne mislim skupaj z vsemi tistimi zlonamernimi »spotikači,« ki so imeli že 30 in več let priložnost kaj spremeniti, pa tega niso naredili.

Za spremembe tudi res ne rabimo kakršne koli krize in poslabšanja, da se bi potem stanje izboljšalo. Še manj seveda vrnitev stare vlade Janeza Janše. Rabimo le trezne in tudi odločne voditelje, ki bodo znali poslušati glas ljudi, ki so jih izvolili. Predvsem pa mlade z novim in bolj poštenim načinom razmišljanja. Pa ne mislim na »Mlade zdravnike«. Zdi se, da teh napredno in solidarno mislečih na nekaterih področjih, kot so zdravstvo in zunanja politika, nimamo. Kot pravijo: »Čas jih je že povozil.« Sedanji odločevalci imajo že več kot pol leta priložnost, pa se niso ravno še izkazali. Niso pa še zapravili vseh priložnosti.

Da, malo smo se že vrnili v »normalnost«, a je vseeno še zelo daleč od želenega. Zato nikakor ne pozabite in ne pozabimo vsi skupaj, nihče ni nenadomestljiv. Tudi brez ustavno nenadomestljivih v resnici lahko živimo. Celo veliko bolj normalno in veliko boljše. Nikar torej ne zapravimo te »normalnosti« s podpovprečnimi potezami vladnih odločevalcev. Naj bo »afera Bobnar« vzor, kako se ne dela in kako se izgublja zaupanje. Vsem tistim pečečnikom, bitencem in drugim, ki bi želeli biti zraven pri reformah na način, da se za vas ne bi nič spremenilo, pa samo opozorilo: »Ali res ne razumete, da je dovolj?« Dvoživk z eno nogo v politiki in z drugo v kupu denarja imamo dovolj.

Miloš Šonc, Grosuplje