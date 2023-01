Delavci družbe KPL, ki ima v prestolnici koncesijo za opravljanje zimske službe, so po podatkih Mestne občine Ljubljana v ponedeljek posipavanje cest oziroma odstranjevanje snega začeli že ob tretji uri zjutraj. Na cestah je bilo v ponedeljek zjutraj okoli 300 delavcev z 240 vozili oziroma delovnimi stroji. A kot se je pokazalo v času jutranje prometne konice, ceste v Ljubljani niso bile dobro očiščene. Sneg na cestišču in z njim povezane nevšečnosti niso upočasnile zgolj voznikov osebnih vozil, temveč so velike težave povzročale tudi avtobusom Ljubljanskega potniškega prometa.

S končne postaje avtobusne proge številka 20 v Novih Stožicah sta ob približno pol devetih z nekajminutnim zamikom odpeljala dva avtobusa, kar pomeni, da je prvi imel takšne težave na poti, da je pridelal več kot deset minut zamude. Cestišče na končni postaji in Vojkovi cesti ni bilo očiščeno, zato je imel zgibni avtobus že pri speljevanju s končne postaje težave, te pa so se nadaljevale tudi na naslednjih nekaj postajah vzdolž Vojkove ceste, nam je povedala Ljubljančanka. Stanovalka iz soseske Nove Fužine je poročala o podobnih težavah, a na drugem koncu proge številka 20. Ko je voznik s končne postaje po Chengdujski cesti speljal proti ulici Nove Fužine, je komaj zmogel klanec, je dejala Ljubljančanka s Fužin in dodala, da avtobus po vkrcanju potnikov na postajališču Rusjanov trg ni mogel speljati. »Najprej je voznik poskusil zapeljati vzvratno in speljati, a mu ni uspelo. Nato nas je potnike prosil, naj se vsi premaknemo čim bolj nazaj, da smo obtežili zadnji del avtobusa. Potem je šlo,« je povzela potnica, ki je pohvalila voznika, da je kljub neočiščeni cesti skozi Fužine dobro opravil svojo nalogo.

O zamudah avtobusov so poročali tudi potniki, ki so čakali na katerega od avtobusov, ki vozijo po Celovški cesti. Čeprav je bila ta očiščena, je avtobus na progi številka 1 zjutraj zamujal več kot pol ure. Ko je končno prišel do postajališča, pa se je tam nabralo že toliko potnikov, da je že tako poln avtobus komaj sprejel vse, smo slišali od potnice, ki se je iz Šiške pripeljala v središče mesta.

Pomočnik direktorja Ljubljanskega potniškega prometa Rok Vihar je pojasnil, da vozniki avtobusov ne glede na količino snega na cestišču na ravnih delih cest niso imeli težav. »Težave so se pojavile predvsem na območjih, kjer je večji naklon cestišča, ter na območjih končnih postajališč ali v ostrih ovinkih, v kombinaciji z naklonom cestišča,« je dejal Vihar. Priznal je, da je bilo v ponedeljek zjutraj več primerov, ko so zgibni avtobusi obtičali v snegu. »Tak tip avtobusov ima namreč v zimskem času nekoliko večje težave, saj ima pogon zgolj na tretji (zadnji) osi, kar na spolzki podlagi otežuje vožnjo. Vsem avtobusom, ki so zaradi novozapadlega snega naleteli na težave, so pomagale naše terenske ekipe,« je še Vihar in dodal, da so vse zastoje avtobusov odpravili že v dopoldanskem času.

Dars: Za zastoje krivi zdrsi tovornjakov brez zimske opreme

Na ljubljanski občini smo preverjali, zakaj nekatere pomembnejše prometnice, kot so Zaloška, Litijska, Vojkova cesta, oziroma ceste, po katerih vozijo mestni avtobusi, pred jutranjo konico niso bile bolje očiščene. Odgovorov v ponedeljek nismo prejeli. Je pa občina na svoji spletni strani zapisala, da je bilo odstranjevanje snega zaradi jutranje prometne konice nekoliko oteženo. »Kljub temu si prizadevamo čim prej olajšati dostop predvsem do šol, vrtcev, zdravstvenih ustanov in drugih delov mesta s pluženjem, ročnim odstranjevanjem snega in posipavanjem cest skladno z načrtom zimske službe,« so še zapisali na občini.

Da je izvajalce zimske službe ponovno »presenetil« napovedani sneg, so se v ponedeljek zjutraj pridušali tudi uporabniki slovenskih avtocest, kjer je prihajalo do daljših zastojev. Pri Družbi za avtoceste Republike Slovenije (Dars) so zagotovili, da so bili vzrok za zastoje prometne nesreče in zdrsi tovornih vozil brez ustrezne zimske opreme. Po njihovih podatkih se je samo med pol peto in šesto uro zjutraj zgodilo vsaj 30 zdrsov neustrezno opremljenih tovornih vozil. Zaradi teh »je promet obstal, kar je preprečilo pot tudi plužnim vozilom. Izvleko na odseku primorske avtoceste je bilo tako mogoče opraviti le na način, da se je avtovlečna služba ob popolni zapori avtoceste pripeljala do kolone v nasprotni smeri,« so pojasnili pri Darsu, kjer so ostro obsodili neodgovorne voznike tovornih (in tudi osebnih) vozil brez ustrezne zimske opreme, čeprav bi jo morali imeti že od 15. novembra in čeprav so vremenoslovci za ponedeljek napovedali sneženje. »Takšno početje je neodgovorno in nevarno, obenem pa v primeru zdrsa za nekaj časa popolnoma ohromi promet in plužnim skupinam onemogoča pluženje ter posip,« so še poudarili pri Darsu.

Mokri in težki sneg

Da je v ponedejek zapadel zelo moker in posledično težak sneg, so potrdili na Agenciji Republike Slovenije za okolje (Arso). Če bi se hipotetični Ljubljančan lotil kidanja snega s površine sto kvadratnih metrov, bi pri tako mokrem snegu, kot je bil ponedeljkov, odmetal kar okoli dve toni snega. V Ljubljani in drugod po Sloveniji se je uresničila napoved Arsa, da bo mokri sneg povzročal snegolom, saj je uprava za zaščito in reševanje poročala o številnih podrtih ali polomljenih drevesih ter podrtih električnih drogovih oziroma pretrganih električnih vodih. V ponedeljek je bilo več tisoč odjemalcev Elektra Ljubljana začasno brez elektrike zaradi posledic sneženja.

Z ljubljanskega magistrata občanom sporočajo še, da se zaradi mokrega snega na območju ljubljanskih hribov in na površinah, poraščenih z drevesi, lomijo veje oziroma podirajo drevesa. Občane zato na teh območjih pozivajo k previdnosti tako na cestah kot v gozdovih.

Brezplačna sol za Ljubljančane Tudi letos si Ljubljančani na sedežu družbe KPL na Tbilisijski ulici 61 lahko brezplačno priskrbijo petnajst kilogramov soli za posipanje v okolici svojih domov. Občani morajo prinesti ustrezno veliko posodo za prenos soli, uslužbencem na KPL pa se morajo izkazati z osebnim dokumentom, iz katerega je razvidno, da so meščani Mestne občine Ljubljana. Sol lahko dvignejo od ponedeljka do sobote med 7. in 17. uro ter ob nedeljah med 7. in 13. uro.

*** Zgibni avtobus ima v zimskem času nekoliko večje težave, saj ima pogon zgolj na tretji (zadnji) osi, kar na spolzki podlagi otežuje vožnjo. Vsem avtobusom, ki so zaradi novozapadlega snega naleteli na težave, so pomagale naše terenske ekipe. Rok Vihar, pomočnik direktorja LPP