Verjemite, bil sem tam. In še kdo od vaših svojcev. In imeli smo srečo, da javno zdravstvo še ni bilo tako zelo kritično podhranjeno. Imeli smo srečo, da so zaposleni v javnem zdravstvu kljub svojim težavam, še vedno nesebično in vrhunsko skrbeli za nas. Imeli smo srečo, da so dijaki in študentje prišli pomagat prostovoljno. Imeli smo srečo, da so bile enote intenzive dobro opremljene. Zato smo tudi iz srca hvaležni.

Ob poveličevanju zasebnega in kritiziranju javnega zdravstva ob naslednji pandemiji gotovo ne bomo ali ne boste imeli več takšne sreče. Nobeno zasebno zavarovanje vam tedaj ne bo pomagalo, ker za takšne primere ne boste zavarovani. Končali boste v kadrovsko podhranjenem in slabo opremljenem sistemu. Poleg sreče bo o vašem preživetju odločalo, ali boste priklopljeni na mercedesa ali na kakšno ceneno znamko, ali ga bo upravljal izkušen šofer ali nekdo, ki se šele uči. O tem razmišljajte, ko boste razpravljali o reformi zdravstvenega sistema. x Finance