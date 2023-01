Kot poročajo tuji mediji, cene pomagajo zniževati neobičajno visoke temperature za ta del leta, ki zmanjšujejo potrebe po ogrevanju. Pomemben razlog so tudi polna skladišča na Kitajskem, zaradi česar dobavitelji plin preusmerjajo v Evropo. Tam so skladišča zasedena približno 82-odstotno, kar je 32 odstotnih točk več kot pred letom dni in 12 odstotnih točk več od normativov za petletno obdobje.

Poleg tega zaradi ugodnih vetrovnih razmer večji delež pri proizvodnji elektrike prispevajo obnovljivi viri energije, poraba plina pa je manjša.

Cene plina so se začele občutno zniževati sredi lanskega decembra, potem ko je bil konec avgusta dosežen cenovni rekord s skoraj 346 evri za megavatno uro. Takrat je Rusija začela pospešeno zmanjševati oziroma ustavljati dobave članicam EU.