Povprečna mesečna neto plača z vključenimi dodatki na plačo je po podatkih servisa MojaPlaća v minulem letu na Hrvaškem znašala 998 evrov, kar je pet odstotkov več kot leto prej. Najbolje so na Hrvaškem plačani menedžerski poklici, kjer so plače za okoli 123 odstotkov višje od povprečne mesečne plače. Za 78 odstotkov višje od povprečja so plače na področju tehnologije in razvoja, za 38 odstotkov na področju informacijskih tehnologij in za 17 odstotkov v telekomunikacijah.

Tekstilni delavci so imeli za 38 odstotkov nižjo plačo od povprečne mesečne plače, zaposleni v storitvenih dejavnostih pa za 30 odstotkov nižjo.

Zasebna podjetja v lasti tujcev so plačevala bolje od domačih zasebnih podjetij. Plače v zasebnih podjetjih so bile od povprečja višje za osem odstotkov in so znašale v povprečju 1082 evrov, medtem ko so domača zasebna podjetja plačevala za štiri odstotke slabše in je povprečna plača znašala 954 evrov. Povprečna plača v podjetju v državni lasti je znašala okoli 941 evrov, kar je šest odstotkov pod povprečjem.

Najvišjo povprečno plačo so zabeležili v Zagrebu, kjer je znašala 1110 evrov oziroma 11 odstotkov več od povprečja na državni ravni. V vitrovačko-podravski županiji je bila po drugi strani v povprečju za 20 odstotkov nižja od državnega povprečja.