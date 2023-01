Slovenija je s 45 odstotki vprašanih, ki so že znižali stroške, pod svetovnim povprečjem aktivnega nižanja stroškov, postavljenim pri 48 odstotkih, in devet odstotnih točk pod evropskim povprečjem, postavljenim pri 54 odstotkih. Enako, kot so v povprečju odgovorili Evropejci, so odgovorili še na Hrvaškem in v Mehiki, so sporočili iz Mediane.

Največ vprašanih oziroma 70 odstotkov je stroške že zmanjšalo v Grčiji in na Irskem. Sledili so prebivalci Libanona, Argentine, Čila in Srbije. Najmanj takšnih, ki so stroške že zmanjšali, pa je bilo medtem na Japonskem (19 odstotkov) in v Južni Koreji (26 odstotkov).

Da stroškov ne nameravajo zniževali, je odgovorilo 21 odstotkov vprašanih v Sloveniji. Delež tistih, ki ne načrtujejo nobenih sprememb, je najvišji v Južni Koreji (43 odstotkov), v Evropi pa na Nizozemskem in na Finskem, kjer tovrstnih sprememb ne načrtuje četrtina vprašanih. V Grčiji in na Irskem medtem tega ne načrtuje osem oz. devet odstotkov.

Dobra četrtina Slovencev pravi, da živi udobno

Vpliv povečevanja življenjskih stroškov je na finančno stanje posameznikov različen. V Sloveniji je več kot četrtina vprašanih odgovorila, da živi udobno, več kot polovica pa, da ne živi niti udobno niti težko. Da se preživljajo težko, je medtem ocenilo 15 odstotkov vprašanih v Sloveniji.

Da se težko preživljajo, je v svetu v povprečju odgovorilo 36 odstotkov vprašanih, v Evropi pa 29 odstotkov. Največ jih je tako odgovorilo v Argentini (76 odstotkov), v Evropi pa v Grčiji (48 odstotkov). Na Hrvaškem jih je tako odgovorilo 26 odstotkov in v Srbiji 36 odstotkov.

Da živijo udobno, je največ ljudi odgovorilo v Indiji in na Filipinih (48 odstotkov), v Evropi pa na Finskem (45 odstotkov). Da živijo udobno, so na drugi strani v Srbiji in v Keniji odgovorili le štirje odstotki vprašanih. Največ takšnih, ki ocenjujejo, da ne živijo niti udobno niti težko, pa je bilo v Južni Koreji (66 odstotkov) in na Hrvaškem (60 odstotkov).

Inštitut Mediana je raziskavo izvedel v okviru raziskave med 9. oktobrom in 10. decembrom 2022 v 36 državah sveta. Skupaj je v raziskavi sodelovalo 29.739 ljudi, v Sloveniji je Mediana raziskavo izvedla preko spletnega panela na reprezentativnem vzorcu 511 ljudi.