Gina Lollobrigida se je rodila v Subiacu. Obiskovala je višjo likovno šolo v Rimu. Kariero je začela kot fotomodel. Po letu 1947 je nastopila v manjših filmskih vlogah. Leta 1949 je odšla v Hollywood, vendar ni takoj uspela. Prodor ji je uspel leta 1952 z vlogo v filmu Lepotice noči režiserja Reneja Claira. Največje uspehe je nanizala v 50. in 60. letih, v času razcveta italijanske kinematografije, ko je veljala za eno najbolj zaželenih igralk ne le doma, pač pa tudi drugod po svetu.

Sodelovala je z največjimi hollywoodskimi zvezdniki vseh časov, kot so Humphrey Bogart, Rock Hudson, Burt Lancaster, Tony Curtis in Frank Sinatra. Pomembnejši filmi so še Fanfan Tulipan (1952), Kruh, ljubezen in domišljija (1953), Kruh, ljubezen in ljubosumje (1954), Najlepša ženska na svetu (1955), Trapez (1956), Najlepši november (1969) in Pinokijeve dogodivščine (1972). Nastopala je tudi na televiziji.

Ko je stopila v 70. leta, se je skoraj povsem poslovila od filma. Ob koncu igralske kariere se je začela ukvarjati s fotografijo, humanitarnim delom in svojo največjo ljubeznijo, kiparstvom. Poleg tega se je lotila zbiranje razkošnega nakita znamke Bulgari, saj je verjela, da bo tako kar najbolj uživala v sadovih svojega dela. Leta 2013 je svojo zbirko razprodala, sredstva od prodaje pa je namenila skladom, ki se ukvarjajo z raziskovanjem matičnih celic.