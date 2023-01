Po poročanju britanskega finančnega časnika Financial Times je druga največja švicarska banka prejšnji mesec že odpustila na stotine zaposlenih v Londonu in Zürichu. »Posvetovanja o prihodnjem novem krogu odpuščanj so se začela pred božičem, pri čemer se razpravlja o več kot desetih odstotkih delovnih mest v investicijskem bančništvu. Dokončna odločitev bo znana prihodnji mesec,« navedbe časnika, ki se sklicuje na neimenovane vire, povzema AFP.

Credit Suisse je oktobra napovedala veliko prestrukturiranje, ki naj bi stabiliziralo njeno poslovanje. V okviru tega je napovedala preoblikovanje enote za investicijsko bančništvo, ukinitev 9000 oziroma 17 odstotkov delovnih mest in izvedbo dokapitalizacije. Banka, ki jo je v zadnjem času pretresla vrsta škandalov, se namerava osredotočiti na najstabilnejše dele svojega poslovanja in korenito spremeniti oddelek investicijskega bančništva, ki je utrpel velike izgube. Med drugim oživlja tudi blagovno znamko First Boston, poimenovano po ameriški investicijski banki, ki jo je prevzela leta 1990.

Credit Suisse je sicer v tretjem četrtletju lani ustvarila dobre štiri milijarde švicarskih frankov (3,98 milijarde evrov) čiste izgube, na poslovanje pa so vplivali predvsem zahtevni tržni in makroekonomski pogoji. Po pričakovanjih se izgubi prav ne bodo mogli izogniti v zadnjem četrtletju. Ta naj bi znašala 1,5 milijarde švicarskih frankov (1,49 milijarde evrov), podrobnejši rezultati pa bodo objavljeni na začetku februarja.

V banki slabe rezultate pripisujejo stroškom prestrukturiranja, pretresom na kapitalskih trgih, ki bodo bremenili predvsem njeno investicijsko bančništvo, in strankam, ki umikajo kapital.