Okoli enajste ure v soboto zvečer se je na priljubljenem sprehajališču v srcu Pulja zbrala množica radovednežev. Tik pred padcem v morje se je na tirih, po katerih že več let ni nič vozilo, ustavil potniški vlak, ki je več sto metrov pred seboj potiskal kombi. Zbrani so se v nejeveri ozirali levo in desno ter iskali morebitne kamere. Prizor je bil namreč povsem filmski. »Kaj vlak počne tukaj, če je ta proga že več let zaprta? Pa tudi potniški vlak zagotovo nikoli niti ni vozil tukaj,« je za Jutarnji list spregovoril domačin. V istrskem mestu niso snemali ne filma ne serije, nevsakdanji prizor je bil posledica neobičajne nesreče, v kateri sicer ni bilo poškodovanih.

Kaj se je zgodilo? Potniški vlak, na katerem so bili strojevodja, sprevodnik in štirje potniki, so zaradi obeh pokvarjenih kompresorjev nekaj pred pol enajsto zvečer ustavili na postajališču Galižana med železniškima postajama v Vodnjanu in Pulju. Na pomoč bi mu morali priskočiti z drugim vlakom, a se je pokvarjeni pred tem proti Pulju odpeljal sam, oddrvel skozi železniško postajo, trčil v blizu parkiran kombi in ga po tirih, ki niso več v uporabi, začel potiskati pred seboj. Ustavil se je šele nekaj sto metrov naprej v pristanišču. Po navedbah policije se je nesreča najverjetneje zgodila zaradi okvare zavornega sistema. Po domače: odpovedale so bremze.