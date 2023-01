Branilec naslova je imel kar nekaj preglavic, tako s svojo igro kot z mladim tekmecem. Tega je v tretjem in četrtem nizu izdala predvsem fizična pripravljenost, saj se je ukvarjal s krči in poškodbo trebušnih mišic.

Kljub temu se je zaradi številnih napak Nadala vrnil v tretji niz, a je 36-letnik z Majorke v ključnih trenutkih nanizal nekaj točk in dokončno strl 15 let mlajšega tekmeca.

V prvem nizu je do edinega odvzema servisa Nadal prišel v 12. igri, v drugem pa je bil nemočen proti Britancu, ki je hitro povedel s 4:0. Četrti niz je z odvzemom servisa začel Draper, nato pa je Španec nanizal šest zaporednih iger, potem ko je v zadnjih treh igrah Britanec komaj še stal na nogah.

Tudi španski zvezdnik je ob prvi zmagi v sezoni večkrat svoji ekipi namignil na fizične težave, raven tenisa pa prav tako večino dvoboja ni bila na njegovi prepoznavni ravni.

»Lep občutek je braniti zmago. Lani je bil to eden najbolj čustvenih turnirjev v moji karieri, a na žalost je vse to mimo. Zato moram trdo delati naprej. Lepo je biti tukaj, tudi v 19. sezoni poklicne kariere. Pomembno je začeti z zmago, zato sem vesel. To sem potreboval, saj zadnji meseci zame niso bili enostavni,« je dejal Nadal takoj po koncu dvoboja.

»Ko pogledamo vse vidike, sem glede na zadnjih šest mesecev odigral dober dvoboj proti enemu najbolj zahtevnih tekmecev v prvem krogu za nosilca. Vem, da ima pred sabo svetlo prihodnost,« je še dodal 22-kratni zmagovalec turnirjev velike četverice. S 1068. zmago se je na večni lestvici izenačil na tretjem mestu z Ivanom Lendlom. Več zmag imata v odprti eri zgolj Jimmy Connors (1275) in Roger Federer (1251).

Nadala v drugem krogu v sredo čaka obračun proti Američanu Mackenzieju McDonaldu, ki je v petih nizih premagal rojaka Brandona Nakashimo.

Od preostalih nosilcev so med drugimi zanesljivo napredovali Rus Karen Hačanov, Poljak Hubert Hurkacz, Italijan Jannik Sinner, Američan Frances Tiafoe ter Kanadčan Denis Shapovalov, izpadel pa je Hrvat Borna Ćorić, ki ga je s 6:3, 6:3, 6:3 ugnal Čeh Jiri Lehečka.

V ženski konkurenci se bo na osrednjem igrišču predstavila prva igralka sveta Poljakinja Iga Swiatek. Njena tekmica bo Nemka Jule Niemeier.

Od Slovenk bo nastopila Kaja Juvan, ki jo čaka obračun s francosko kvalifikantko Seleno Janicijevic. Druga Slovenka Tamara Zidanšek se bo v torek pomerila z drugo nosilko iz Tunizije Ons Jabeur.

V drugi krog pa so že napredovale Američanki Jessica Pegula in Coco Gauff, Grkinja Maria Sakari, lanska finalistka, prav tako Američanka Danielle Collins, nekdanja dvakratna zmagovalka tega turnirja, Belorusinja Viktorija Azarenka, Čehinji Barbora Krejčikova in Petra Kvitova ter Latvijka Jelena Ostapenko.

Kyrgios odpovedal domači grand slam

Avstralski teniški as Nick Kyrgios je zaradi poškodbe kolena odpovedal nastope na odprtem prvenstvu Avstralije, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Sedemindvajsetletnik bo moral tudi na operacijo, je potrdil na novinarski konferenci ob začetku prvega grand slama sezone.

Kyrgios je bil v širšem krogu favoritov za naslov med posamezniki na domačem grand slamu, vsega pet ur po začetku tekmovanja pa je presenetil z odpovedjo. Tako tudi ne bo branil naslova med dvojicami, ki ga je lani v Melbournu osvojil z rojakom in prijateljem Thanasijem Kokkinakisom.

Pred tem je v petek Kyrgios odigral dobrodelni obračun proti Srbu Novaku Đokoviću, kasneje pa tožil nad manjšimi bolečinami, je priznal novinarjem.

»Povsem sem skrušen, jasno. Tukaj sem odigral nekaj odličnih turnirjev, lani slavil med dvojicami, pred tem nastopom pa sem igral najboljši tenis svojega življenja,« je dejal razočarani 27-letnik, sicer finalist lanskega Wimbledona. Tam je izgubil prav proti Đokoviću.

»To je eden največjih turnirjev v sezoni, zato je vse skupaj še toliko težje. Gre za mešanico občutkov ... To je življenje, poškodbe so del tega,« je še dodal Kyrgios, kot ga citira AFP.

Avstralec ima po besedah fizioterapevta Willa Maherja cisto, ki je posledica natrganine meniskusa. Težave pa ne bodo ogrozile njegove kariere, je še dodal Maher.

Kyrgios je imel že pred dobrodelnim obračunom z Đokovićem manjše težave s kolenom, saj je odpovedal nastop na pokalu United. Kljub temu nikoli ni omenjal možnosti, da bi odpovedal udeležbo na domačem grand slamu.

Ponovil je celo, da bi končal kariero, če bi mu uspelo čez dva tedna slaviti v finalu Melbourna.