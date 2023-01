Devetnadstropni stanovanjski blok v Dnipru je v soboto zadela ruska raketa in velik del stavbe je popolnoma uničen. Glede na zadnje podatke oblasti je umrlo najmanj 30 ljudi. Kot je v nedeljskem večernem nagovoru dejal Zelenski, jih vsaj še toliko tudi pogrešajo, medtem ko predstavniki mesta navajajo celo več kot 40 pogrešanih.

»Bojujemo se za vsakega človeka. Reševalna operacija bo trajala, dokler bo obstajala najmanjša možnost, da rešimo življenja,« je dejal in dodal, da je med žrtvami med drugim 15-letno dekle, dva otroka naj bi izgubila starše.

Župan Dnipra Boris Filatov je sicer po poročanju britanskega BBC menil, da obstajajo le minimalne možnosti, da najdejo še kogarkoli živega.

Kot je glede napada še izpostavil Zelenski, z vsega sveta prejemajo izraze sožalja in podpore, na ruski strani pa je tišina. V nagovoru je prešel na uporabo ruščine in dejal, da želi nagovoriti tiste, ki "niti sedaj ne zmorejo izgovoriti nekaj besed obsodbe tega terorja".

»Vaša strahopetna tišina, vaš poskus, da počakate, da vse to mine, se bo končalo zgolj tako, da bodo nekega dne ti isti teroristi prišli po vas,« je dodal.

Napad v Dnipru je bil najhujši od vrste raketnih napadov v soboto po vsej Ukrajini, med drugim v Kijevu, Harkovu in Odesi. To so bili prvi tovrstni obsežni ruski napadi od začetka leta, znova pa so bili v pretežni meri usmerjeni v kritično energetsko infrastrukturo.