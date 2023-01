Zaradi zasneženih cest promet poteka počasneje povsod po državi, številni cestni odseki so zaprti. Ceste plužijo, vendar zaradi močnega sneženja povsod ostajajo zasnežene. Če ni nujno, se ne odpravljajte na pot, dokler ne bo prenehalo snežiti, poziva prometnoinformacijski center.

Zaradi zdrsov tovornih vozil je zaprta cesta Radovljica-Črnivec pri Podvinu. Na primorski avtocesti je zaprt vozni pas med Lomom in Uncem proti Kopru in oviran promet pri Brezovici proti Kopru, promet je oviran tudi na dolenjski avtocesti na odseku Grosuplje-Višnja Gora.

Iz Maribora v Ljubljano v treh urah

Potovalni čas se je zaradi slabih voznih razmer podaljšal, na relaciji Maribor-Ljubljana na okoli tri ure in na relaciji Koper-Ljubljana na skoraj dve uri.

Dobro jutro vsem, ki ste vstali nekoliko prej, da bi prišli pravočasno v službo...🙈 Mislimo, da ste pozni‼️ Kaos na naših avtocestah se je zbudil pred vami in zato vam svetujemo, da izberete javni prevoz 🙏 V ZASTOJIH PUSTITE REŠEVALNI PAS ❗ pic.twitter.com/xj0T2p4m0d — Reševalni Pas (@ResevalniPas) January 16, 2023

Prepoved tovornih vozil nad 7,5 tone velja na štajerski avtocesti od Šempetra proti Ljubljani, na primorski avtocesti pred priključkom Vrhnika proti Kopru in pred Kozino proti Ljubljani in pred Sežano vzhod proti Ljubljani.

Cesta čez prelaz Vršič in cesta čez Korensko sedlo sta zaprti.

Prepoved za priklopnike in polpriklopnike velja na cestah Col-Ajdovščina in Črmošnjice-Črnomelj.

Na cesti čez prelaz Ljubelj so obvezne verige.

⚠️🌨️Zaradi zasneženih cest promet poteka počasneje povsod po državi, številni cestni odseki so zaprti. Prepovedi za tovorna vozila so na štajerski, primorski in dolenjski avtocesti. Cesti čez prelaza Vršič in Korensko sedlo sta zaprti. ℹ️ Aktualno ➡️ https://t.co/KaHWHL0sbD. pic.twitter.com/kHIwrcm6L1 — Promet.si (@promet_si) January 16, 2023

Snegolom na Gorenjskem in Koroškem

Iz severnega dela države, posebej višjih predelov Gorenjske in Koroške, kjer je zapadlo največ snega, danes poročajo o snegolomu, posebej pri Radovljici in na Koroškem. Promet poleg snega tako ovirajo tudi polomljeno drevje in veje. Ponekod so ostali brez elektrike.

O več snegolomih poročajo s Koroške. Med drugim podrta drevesa ovirajo promet na območju občine Ravne na Koroškem, v naseljih Zelen Breg in Podgora. Posredovali so poklicni gasilci in delavci komunalnega podjetja. Delavci komunalnega podjetja so posredovali tudi v Pamečah v slovenjgraški občini, kjer se je na cesto podrlo drevo.

V občini Črna na Koroškem je v višje ležečih območjih zapadlo tudi do pol metra novega nega, na okoli 1000 metrih nadmorske višine okoli 30 centimetrov, v Črni je okoli 25 centimetrov snega, je povedala županja občine Romana Lesjak. Nekaj težav imajo zaradi okvar plugov s pluženjem, a zadeve po njenih besedah rešujejo.

Več kot pol metra snega

Na Gorenjskem je ponoči zapadlo od 10 do 25 centimetrov snega, v višje ležečih predelih pa tudi več kot pol metra. Okoli pol metra novega snega je tako na Pokljuki, več kot 40 centimetrov pa tudi na Vršiču, na Korenskem sedlu celo 60 centimetrov, kažejo merilne postaje Agencije RS za okolje. 40 centimetrov snega je zapadlo tudi v Ratečah in na Jezerskem, na območju Bohinja pa okoli 25 centimetrov. Na območju Kranja je snežna odeja visoka okoli 10 centimetrov.

Ponekod poleg snega promet ovirajo polomljena drevesa in veje. Uprava RS za zaščito in reševanje poroča o več primerih snegoloma, zlasti na območju Radovljice, kjer pa je sneg že ponehal. Primeri snegoloma so tudi na širšem območju Kranja in Škofje Loke. Na Bledu je zaradi stika drevesa z žico daljnovoda prišlo tudi do manjšega požara. Vrh drevesa je zagorel, vendar je požar do prihoda gasilcev že ugasnil, o dogodku pa je bilo obveščeno elektro podjetje.

Na Celjskem je v nizko ležečih predelih zapadlo od 5 do 10 centimetrov snega, v višje ležečih predelih pa od 15 do 25 centimetrov. Celjska zimska služba je delo na terenu začela med pol drugo in pol tretjo uro zjutraj in te še potekajo, je za STA povedal vodja službe Damjan Maček.

Dejal je še, da so imeli na določenih odsekih težave z zdrsi tovornih vozil, pripetilo se je tudi nekaj manjših prometnih nesreč. Sneg je moker in težak, zato prihaja tudi do snegoloma, je še dodal Maček. Na Celjskem sicer še sneži.

Dopoldne bodo padavine oslabele, zvečer se bodo znova okrepile

Danes dopoldne bodo padavine oslabele in se zvečer znova okrepile. V torek bo dopoldne suho, popoldne pa bodo znova padavine, so na spletnem družbenem omrežju Twitter sporočili iz Agencije RS za okolje.