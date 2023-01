Dva obraza. To je še naprej izraz, ki najbolje opisuje predstave Cedevite Olimpije na njenih dveh tekmovalnih frontah. Enega kažejo v evropskem pokalu, v katerem so v svoji skupni z le dvema zmaga in kar osmimi porazi prikovani na dnu lestvice svoje skupine, drugega pa v regionalni ligi ABA, v kateri imajo, ravno nasprotno, le dva poraza. In kar 12 zmag, pri čemer so jih zapored nanizali že devet v nizu. Zadnjo v soboto zvečer v Stožicah proti Splitu s 102:88.

Čeprav presežena stotica in dokaj visokih 14 točk razlike govorita o tem, da je bila zmaga priigrana brez večjih težav, temu v resnici ni bilo tako. Ljubljančani so namreč še pred zadnjo četrtino vodili za vsega pet točk (80:75), tehtnico pa so na svojo stran prevesili z odličnimi prvimi šestimi minutami zadnje četrtine, v katerih jim je uspel delni izid 18:3, po katerem se Splitčani niso več pobrali. Povsem drugačen je bil preostali del tekme, v katerem je v oči bodla predvsem slaba igra gostiteljev v obrambi, kar pa je tako ali tako njihova glavna težava že skozi celotno sezono. »Da, zagotovo drži, da obramba ni dobra, in to že nekaj časa, moramo jo začeti igrati bolje. Je bila pa tokrat težava tudi drugje, saj med igralci ni bilo prave energije. To je bila že naša peta tekma v zadnjih dvanajstih dneh, ogromno smo bili na poti, zato smo imeli v zadnjem času zelo malo treningov,« je po tekmi povedal tudi trener Olimpije Jurica Golemac, ki pa je bil vseeno zadovoljen s težko prigarano zmago in dejstvom, da bo imel zdaj končno na razpolago nekaj dni za počitek in trening, pa čeprav še vedno z zmanjšanim številom igralcev. »Težko je kakovostno trenirati, ko imamo le devet, deset igralcev, a očitno je to zgodba letošnje sezone,« je še dodal Golemac in se strinjal z opazko, da je potemtakem kar malo čudno, da je Olimpija Gregorja Glasa, ki bi ekipi prišel še kako prav, takoj po podpisu pogodbe posodila v Mornar: »Moja ideja je bila, da bi Glas ostal pri Olimpiji, je pa do dogovora prišlo ravno v edinem trenutku sezone, ko smo bili nekaj dni celo vsi zdravi in mu zaradi tega zajetne minutaže nemudoma nisem mogel zagotoviti. Nato se je vse odvilo zelo hitro in danes mi je zelo žal, da Glas ni ostal v Ljubljani.«

Najboljši posameznik pri zmagi proti Splitu je bil sicer Alen Omić, ki je dosegel 21 točk in 16 skokov, od tega je kar 12 žog ujel v napadu, kar je drugi najboljši učinek v zgodovini lige ABA. »Zdaj je treba začeti zmagovati tudi v Evropi, v kateri moramo nujno napredovati iz skupine. Liga ABA je že v redu, a v evropskem pokalu si spodrsljajev ne smemo več privoščiti,« je po tekmi povedal center ljubljanskega moštva, ki ga s soigralci naslednja tekma evropskega pokala čaka v sredo zvečer doma proti Cluju, če bodo želeli v ligi ABA doseči še deseto zaporedno zmago, pa bodo morali naslednji ponedeljek v gosteh ugnati Crveno zvezdo.

Liga ABA, druge tekme 15. kroga: FMP – Borac 107:81, Igokea – Mega 109:115, Cibona – Studentski centar 89:98, Zadar – Mornar 97:77, Budućnost – Crvena zvezda 56:76, danes ob 18. uri: Partizan – MZT Skopje, vrstni red: C. zvezda (-1) 13-1, Partizan (-1) in Olimpija (-1) po 12-2, FMP 11-4, Budućnost 9-6, Zadar 8-7, S. centar 7-8, Cibona 6-9, Split in Mega po 5-10, Igokea (-1) 5-9, Mornar (-1) 4-10, Borac 3-12, MZT (-1) 2-12.