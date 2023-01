Mladi nasilneži od žrtev do storilcev

Na eni od koprskih osnovnih šol je nedavno trinajstletnik s kladivom poškodoval sovrstnika. Lani je policija obravnavala okoli četrtino več kaznivih dejanj mladoletnikov kot leta 2021. Povodi za nasilje med mladoletniki so različni – od potrebe po dominantnosti, posledic vzgoje ali družinskih vzorcev do dokazovanja pred drugimi. Mnogi nasilni mladi so bili v preteklosti tudi sami žrtve.