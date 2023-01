Po Borutu Pahorju na vrhu lestvice Anže Logar

V sicer prvi meritvi priljubljenosti politikov v letu 2023 so tako kot vsakič ob začetku leta v raziskavi javnega mnenja Vox populi znova opravili nabor slovenskih politikov za ocenjevanje. Anketiranci so imenovali do tri politike, ki jih najbolj cenijo. Prvih 22 so uvrstili na lestvico, nato pa so jih anketiranci ocenjevali z ocenami od 1 do 5. Ker so v naboru aktivnimi politiki, ki profesionalno opravljajo to dejavnost, na lestvici ni več Boruta Pahorja.