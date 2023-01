Slovenskim ljubiteljem alpskega smučanja je v soboto nekaj minut čez poldan zastal dih, ko se je Ilka Štuhec zaletela v zaščitne ograde superveleslaloma v St. Antonu. Mariborčanka pri visoki hitrosti ni izpeljala levega zavoja. Kmalu je dvignila roko, da ne potrebuje pomoči ter smučala do cilja. Včerajšnjo tekmo je izpustila ter se odpravila na pregled v Innsbruck. Ta je pokazal, da ima v gležnju nekaj tekočine in zvin. Ekipa je pot nadaljevala v Cortino d'Ampezzo. »Če bo šla rehabilitacija po načrtih, bo v Italiji konec tedna nastopila,« so sporočili iz njenega tabora.

»Sem živa in zdrava, morda le malce 'pretegnjena' po srečanju z ograjo. Do napake je prišlo, ker sem izbrala zelo agresivno linijo pri prehodu v lok. Potem nisem imela najboljše opore pod smučmi in me je neslo preveč proti zunanji liniji. Sprva sem se umaknila zunanjim vratom in nato sem se zaletela v ograjo,« je nesrečo opisala Ilka Štuhec, ki se je v tej sezoni po več kot štirih sezonah znova uvrstila na zmagovalni oder.

Ker so imeli organizatorji veliko težav z novozapadlim snegom, so v St. Antonu izpeljali dva superveleslalom. Sobotni je bil skrajšan, na njem pa je bila daleč najhitrejša Federica Brignone. Italijanka se je prvič v tej sezoni uvrstila na zmagovalni oder v Kranjski Gori, na avstrijskem Tirolskem pa je potrdila, da je v odlični formi. Federica Brignone je bila odlična tudi na včerajšnjem superveleslalomu, ki je bil slabih 20 sekund daljši, saj je zaostala le za Laro Gut-Behrami. Izkušena Švicarka je dosegla drugo zmago v sezoni, potem ko je bila najboljša na uvodnem veleslalomu v Killingtonu, še trikrat pa se je uvrstila na zmagovalni oder. Lara Gut-Behrami je bila v St. Antonu na superveleslalomu najhitrejša že predlani, skupno pa je dosegla že 18. zmago v tej disciplini, kar je največ med aktivnimi alpskimi smučarkami. »Superveleslalom je bil zelo hiter. Naredila sem nekaj napak, zato sem mislila, da ne bo dovolj za zmago, a se je izšlo meni v prid,« je pojasnila Lara Gut-Behrami.

Svetovni pokal se bo od petka do nedelje nadaljeval v Cortini d'Ampezzo, kjer bosta dva smuka in superveleslalom. Petkov smuk bodo izpeljali namesto odpadlega v St. Antonu.