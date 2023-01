Potem ko je Henrik Kristoffersen na prvo zmago sezone čakal dolgo, in sicer do letošnjega koledarskega leta, ko je bil najhitrejši na slalomu v Garmisch-Partenkircnu, na novo ni čakal dolgo. Norvežan jo je dosegel na svoji jubilejni 200. tekmi svetovnega pokala ter se 30. povzpel na najvišjo stopničko zmagovalnega odra. Po letih 2016 in 2017 je hkrati dobil tretji slalom v Wengnu ter se na eno zmago približal najuspešnejšemu slalomistu vseh časov v Wengnu Hrvatu Ivici Kosteliću. Najbolj se mu je približal vodilni po prvi progi Švicar Loic Meillard, ki v tej sezoni navdušuje v treh disciplinah, tretji pa je bil zmagovalec Adelbodna​ Lucas Braathen. Norvežan je majico vodilnega slalomista za deset točk predal starejšemu rojaku Henriku Kristoffersnu.

Dve napaki Hadalina

Norvežani so v Wengnu dobili osmega od zadnjih devetih slalomov svetovnega pokala, zato je novinarje z avstrijske nacionalne televizije zanimalo, kje je skrivnost norveških uspehov. »Menim, da imamo najboljši sistem. Upam si celo trditi, da boljšega od Avstrijcev, Francozov, Italijanov in drugih. Dokler se alpski smučar po uspehih na evropskem pokalu ne prebije v reprezentanco, je njegov razvoj povsem v rokah klubov in staršev. Ko enkrat v svetovnem pokalu obleče norveški dres, ve, da si ga je prislužil s trdim delom in ima vse pogoje, da se uveljavi,« je odgovoril Henrik Kristoffersen.

Slalom v Wengnu je minil v izjemno zahtevnih razmerah, v katerih so igrale pomembne vloge startne številke. Vsak smučar je imel težje razmere, kar se je poznalo pri zaostankih, kljub temu pa se je na drugo progo uvrstil Belgijec Sam Maes, ki je nosil startno številko 62. Za uvrstitev na drugo progo je zadoščal neverjetni zaostanek petih sekund in 65 stotink, ki ga je imel edini Slovenec na slalomu Štefan Hadalin. Vrhničan je na prvi progi že pri tretjih vratcih naredil veliko napako, ki ga je stala okrog dveh sekund zaostanka, a se z dobrim nadaljevanjem srečno uvrstil na drugo progo. Priložnosti za preboj ni izkoristil, saj je tudi na drugi progi storil še eno večjo napako ter se uvrstil na skromno 27. mesto. »Naredil sem dve večji napaki, ki ju moram do naslednje tekme odpraviti. Pozitivno je le to, da imam na smučeh dobro hitrost,« je povedal Štefan Hadalin.

Dvojček Kildeja

Izjemni podvig je v Wengnu dosegel Aleksander Aamodt Kilde. Norvežan je prepričljivi petkovi superveleslalomski zmagi dodal še smukaško ter se veselil dvojne lovorike. Smuk za pokal Lauberhorn je zaradi vremenskih razmer potekal z nižjega starta. Marco Odermatt je bil znova drugi, medtem ko ga je na poti do morebitne prve smukaške zmage v švicarskih Alpah bodrilo na desettisoče navijačev. Tretje mesto Italijana Mattie Casseja je bila sploh edina uvrstitev na zmagovalni oder v treh dneh, ki je niso dosegli Norvežani in Švicarji. Izpostavimo še šesto mesto Marca Schwarza, ki je tekmoval na svojem prvem smuku svetovnega pokala. Avstrijec je odlično formo potrdil včeraj, ko je na slalomu zasedel sedmo mesto.

V slovenskem taboru so nestrpno pričakovali smukaško preizkušnjo, saj se je lani Martin Čater dvakrat uvrstil med najboljšo deseterico. Toda Celjan je bil letos daleč od pričakovanj. Slab je bil že na petkovem superveleslalomu, ko je ostal brez točk svetovnega pokala, na smuku pa je po slabih vmesnih časih v zgornjem delu proge zasedel 24. mesto. Med dobitnike točk se je z 28. mestom uvrstil tudi Miha Hrobat, ki pa ima v tej sezoni preveč zdravstvenih težav, da bi se smukaško še bolj uveljavil. »Edina pozitivna stvar je, da sta oba Slovenca osvojila nekaj točk svetovnega pokala. Nista smučala na ravni, ki smo si jo želeli, morda le nekaj odsekov. Bila sta premalo napadalna in na določenih mestih storila preveč napak,« je bil kritičen glavni trener Gregor Koštomaj. Svetovni pokal se bo z dvema smukoma in slalomom nadaljeval od petka do nedelje v Kitzbühlu.

Wengen v številkah Smuk za moške: 1. Kilde (Nor) 1:43,14, 2. Odermatt (Švi) +0,88, 3. Casse (Ita) +1,01, 4. Kriechmayr +1,15, 5. Feuz (Švi) +1,25, 6. Schwarz (Avs) +1,29, 7. Hintermann +1,33, 8. Roulin (oba Švi) +1,56, 9. Paris (Ita) +1,63, 10. Monney (Švi) +1,64, 24. Čater +2,30, 28. Hrobat (oba Slo) +2,39. Svetovni pokal, smuk: 1. Kilde 505, 2. Odermatt 386, 3. Kriechmayr 319, 4. Crawford (Kan) 223, 5. Clarey (Fra) 183, 38. Hrobat 30, 39. Čater 27. Slalom za moške: 1. Kristoffersen (Nor) 1:51,18, 2. Meillard (Švi) +0,20, 3. Braathen (Nor) +0,49, 4. Strasser (Nem) +1,40, 5. McGrath (Nor) +1,72, 6. Noël (Fra) +1,81, 7. Schwarz +1,86, 8. Sala (Ita) +2,35, 9. Zenhäusern (Švi) +2,86, 10. Vinatzer (Ita) +3,01, 26. Hadalin (Slo) +6,24. Svetovni pokal, slalom: 1. Kristoffersen 320, 2. Braathen (Nor) 310, 3. Feller (Avs) 241, 4. Yule (Švi) 234, 5. Meillard 222, 33. Štefan Hadalin (Slo) 22. Svetovni pokal, skupno: 1. Odermatt 1186, 2. Kilde 846, 3. Kristoffersen 665, 4. Kriechmayr 532, 5. Braathen 525, 11. Kranjec 290, 66. Čater 53, 68. Hadalin 51, 90. Hrobat (vsi Slo) 30.