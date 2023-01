Dvanajstega januarja 2020 so Slovenci v drugem krogu evropskega prvenstva pod vodstvom selektorja Ljubomirja Vranješa pred skoraj 12.000 gledalci v Göteborgu šokirali favorizirano sogostiteljico Švedsko – poleg nje sta EP (so)organizirali še Avstrija in Norveška – z 21:19, z maksimalnimi šestimi točkami osvojili prvo mesto v skupini F pred Švedi (4), Švicarji (2) in Poljaki (0) ter na koncu po porazu na tekmi za bron z Norveško (20:28) osvojili četrto mesto, Švedska pa šele sedmo. Dve leti in dva dneva kasneje so »ponovili vajo« iz dvorane Scandinavium in pred le nekaj manj gledalci v dvorani Spodek v Katovicah po fantastični predstavi povozili Poljsko, sogostiteljico SP 2023, s kar devetimi goli razlike (23:32). O prvem mestu v skupini B bo danes ob 18. uri odločal obračun med še neporaženima Slovenijo in Francijo: zmagovalka bo v drugi del v Krakovu odnesla štiri točke, poraženka dve, Poljaki pa bodo verjetno napredovali z ničlo.

Poljaki povsem nebogljeni pred domačimi navijači

Napoved selektorja Uroša Zormana, ki je kot igralec in pomočnik trenerja v poljskih Kielcah preživel kar devet let, da se bodo gostitelji zlomili pod psihološkim pritiskom zaradi domačega igriča, ker v takšnih okoliščinah pač tradicionalno igrajo (pod)povprečno, se je izkazala za pravilno. Poljski navijači v rdeče-belih dresih z zastavami, trobljami, šali, kapami in ostalimi navijaškimi rekviziti so na tribunah ustvarili norišnico, ki pa je po drugi izključitvi stebra obrambe Blaža Blagotinška in zadnjem (šestem) izenačenju na 8:8 trajala le do 15. minute. Nato je sledila neverjetna slovenska rokometna ofenziva in posledično tišina v dvorani: gostitelji niso imeli »niti za burek« in po delnem izidu 8:2 je bilo tik pred odmorom prvič plus šest (16:10) za Slovenijo, potem ko domača zasedba kar enajst minut (med 19. in 30.) ni dosegla niti enega gola.

Tudi v drugem polčasu so gostje nadaljevali s predstavo iz rokometnih učbenikov. Čeprav sta vratarja Jože Baznik in Urban Lesjak skupaj zbrala samo šest obramb, so po zaslugi agresivne in fanatične obrambe v 60 minutah prejeli le 23 golov, v napadu pa so jih ob 74-odstotni uspešnosti pri strelih na gol dosegli kar 32. Ko je Blaž Janc sredi drugega polčasa poskrbel za premierno razliko desetih golov (25:15), rekordna pa je kar trikrat znašala kar enajst, je bilo tudi največjim domačim optimistom (beri: utopistom) jasno, da so Slovenci povozili povsem nebogljeno domačo reprezentanco. Ta je očitno svetlobna leta oddaljena od zlate generacije, ki je med letoma 2007 in 2015 na velikih tekmovanjih osvojila tri kolajne, vse na svetovnih prvenstvih – eno srebrno (Nemčija 2007) in dve bronasti (Hrvaška 2009 in Katar 2015), Poljska pa ima iz preteklosti še dve bronasti odličji (OI 1976 v Montrealu in SP 1982 v Zahodni Nemčiji).

Selektor Zorman je med tekmo samo gledal in ploskal

Selektor Zorman je taktično povsem nadigral in uničil svojega štiri leta mlajšega stanovskega kolega na poljski klopi, 39-letnega Patryka Rombla, ki je v tej vlogi od leta 2019. »Za takšen uspeh smo dolgo garali in zdaj potrdili, da smo prava ekipa. Da fantje verjemejo v to, kar delamo, da imamo srce, željo, motiv, borbenost... V zadnjem letu smo doživeli marsikaj, še posebno po tekmah dodatnih kvalifikacij s Srbijo, ko smo izpadli. Toda to, kar se je zgodilo proti Poljski, so si fantje zaslužili. Na igrišču so dihali kot eden in prikazali fenomenalno predstavo. Lahko sem jih le gledal in jim ploskal,« je priznal selektor Uroš Zorman. Slovence danes čaka dvoboj s Francijo, šestkratno svetovno prvakinjo in nosilko zlate kolajne z zadnjih OI na Japonskem.

»Francozi niso le favoriti proti nam, ampak na celotnem tekmovanju, kar pa je tradicija že v zadnjih dvajsetih letih. Po telesni moči so daleč pred vsemi in v vsakem trenutku dobro vedo, kaj bodo naredili z žogo. Če pa slučajno pride do 'šuma' v igri, vse rešujejo v igri ena na ena in s streli z dvanajstih metrov. A mi v tekmo ne gremo z belo zastavo,« je dodal Zorman, ki še ne ve, ali bo danes lahko računal na Boruta Mačkovška, po prebolelem koronavirusu pa je v Katovice prispel desni zunanji igralec Grega Krečič. Medtem se Staš Slatinek Jovičić, najmlajši v sedanji reprezentančni zasedbi (rojen decembra 2000), ki si je zlomil peto stopalnico, po hotelu Novotel v Katovicah večinoma prevaža z invalidskim vozičkom.

Blaž Janc na drugi tekmi že drugič postal MVP

Barcelonin desnokrilni igralec Blaž Janc je bil na drugi preizkušnji Slovenije na letošnjem SP že drugič (prvič proti Savdski Arabiji) uradno izbran za najkoristnejšega igralca tekme (MVP). »Že pred tekmo sem opozoril, da Poljska nima nobenega zvezdnika, ki bi lahko prevzel zadeve v svoje roke in odločil tekmo. In to se je pokazalo tudi na igrišču v Katovicah,« je dejal Blaž Janc, ki je proti Poljakom dosegel pet golov ob le enem zgrešenem strelu. »Ko je selektor Zorman prevzel reprezentanco, sem opozoril, da potrebujemo predvsem čas. In mislim, da ta čas zdaj prihaja. Z neverjetno predstavo smo premagali Poljake, ki so veljali za favorite. A najpomembneje je, da sta se v ekipo vrnila energije in želja po igranju za Slovenijo. Če bomo na vsaki naslednji tekmi imeli takšen pristop, bodo izidi v prihodnje podobni kot proti Poljakom, tudi proti super močnim Francozom.«

Skupina B, 2. krog: Poljska – Slovenija 23:32 (11:17), Francija – Savdska Arabija 41:23 (24:14), vrstni red: Slovenija in Francija po 4, Poljska in Savdska Arabija po 0, para 3. kroga (danes): Slovenija – Francija (ob 18. uri), Poljska – Savdska Arabija (20.30).